Diretta Manchester City Real Madrid/ Streaming video tv: torna la Champions League

Manchester City Real Madrid, in diretta dall’Etihad Stadium di Manchester, si gioca alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di stasera, venerdì 7 agosto 2020, per il ritorno degli ottavi di Champions League 2019-2020. Dopo circa cinque mesi di stop a causa del Coronavirus, da oggi tornano protagoniste tutte le emozioni della Champions League e sicuramente la diretta di Manchester City Real Madrid sarà un modo eccellente per ripartire in questa “volata” che in poco più di due settimane, fino a domenica 23 agosto, ci porterà dal ritorno degli ottavi a quarti, semifinali e finale, con la Final Eight per intero a Lisbona. Ecco, in Manchester City Real Madrid possiamo onestamente affermare che Pep Guardiola ha già un piede in Portogallo, grazie alla vittoria esterna per 1-2 al Santiago Bernabeu nell’ormai lontano mese di febbraio. Questo significa che la qualificazione andrà al Manchester City in caso di vittoria, ma anche pareggio e persino con una sconfitta per 0-1. Il Real Madrid manderebbe la sfida ai tempi supplementari con una vittoria per 1-2, mentre un successo spagnolo con un gol di scarto ma dal 2-3 in su, oppure con almeno due reti di scarto sancirebbe già al triplice fischio finale il ribaltone da parte di Zinedine Zidane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MANCHESTER CITY REAL MADRID

La diretta tv di Manchester City Real Madrid sarà garantita in esclusiva sui canali sportivi di Sky, di conseguenza sarà riservata agli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare anche la diretta streaming video, garantita come sempre tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY REAL MADRID

Scoprendo adesso le probabili formazioni di Manchester City Real Madrid, possiamo evidenziare che il City di Guardiola giocherà con il suo classico 4-3-3: in porta Ederson; la linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Walker, Fernandinho, Laporte e Cancelo, mentre a centrocampo ci attendiamo titolari De Bruyne, Rodri e Gundogan; infine in attacco, considerata l’assenza di Aguero, il tridente titolare dovrebbe vedere in campo Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling. Oltre ad Aguero, è indisponibile anche Mendy, squalificato. Pesanti anche le assenze di Zinedine Zidane: il Real Madrid deve rinunciare allo squalificato capitano Sergio Ramos e a Mariano Diaz, inoltre va tenuto presente che Marcelo è acciaccato all’adduttore. Ecco dunque un possibile 4-2-3-1 con Courtois in porta; difensori Carvajal, Varane, Éder Militao e Mendy; in mediana la coppia formata da Casemiro e Kroos; sulla trequarti ecco invece Modric, Hazard e Vinícius Júnior in appoggio alla prima punta Benzema.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Manchester City Real Madrid, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli inglesi sono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale fino a 4,25 volte la posta in palio, che curiosamente è la quotazione valida sia in caso di pareggio per il segno X sia per un successo del Real Madrid, naturalmente segno 2.



