Diretta Manchester City Shakhtar/ Streaming video: ottavi più vicini (Champions)

Manchester City Shakhtar sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 26 novembre: quinta giornata nel gruppo C di Champions League 2019-2020, e partita di fondamentale importanza anche per l’Atalanta, che battendo la Dinamo Zagabria, sarebbe ancora in corsa: la Dea però deve sperare che Pep Guardiola faccia il suo dovere e vinca all’Etihad, in caso contrario agli ucraini – che all’andata avevano sbancato San Siro all’ultimo secondo – basterà pareggiare tra le proprie mura per far fuori la Dea. Al netto delle sorti bergamasche, nemmeno il Manchester City è qualificato aritmeticamente agli ottavi di Champions League: dopo aver vinto le prime tre partite gli Sky Blues si sono fermati contro la stessa Atalanta venendo inchiodati sul pareggio, e tecnicamente sarebbero eliminati se dovessero perdere questa sera, lo Shakhtar vincesse il prossimo turno e la Dinamo Zagabria ottenesse due successi. Ipotesi comunque molto poco concreta: più facile pensare che Guardiola si qualifichi stasera, e allora mentre aspettiamo la diretta di Manchester City Shakhtar facciamo una breve analisi delle probabili formazioni per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SHAKHTAR

Guardiola ha sempre qualche infortunato, ma almeno in Manchester City Shakhtar torna a schierare Ederson che era già in campo sabato nel 2-1 al Chelsea: davanti al portiere brasiliano agiranno Otamendi e Fernandinho, campo poi per Walker o Joao Cancelo a destra con Angelino che potrebbe tornare titolare sull’altro versante. In mediana Rodri dovrebbe fare da regista con Gundogan e De Bruyne a supporto, ma è viva l’opzione David Silva; nel tridente offensivo potremmo rivedere Bernardo Silva, a completamento del reparto Sterling e uno tra Aguero e Gabriel Jesus. Luis Castro perde Marlos, espulso a Zagabria: più Teté che Dentinho per sostituirlo, il resto della squadra dovrebbe invece rimanere invariato. Pyatov il portiere, Kryvtsov e Matvilenko davanti a lui, Dodò e Ismaily a presidiare le corsie laterali. In mezzo al campo l’insostituibile cerniera con Stepanenko e Alan Patrick, Kovalenko trequartista al centro e a supporto di Junior Moraes mentre Taison sarà come sempre l’esterno impiegato sulla fascia sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Plebiscito o quasi a favore degli inglesi nel pronostico di Manchester City Shakhtar: vale 1,19 il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa, ma leggendo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci accorgiamo anche che il segno 2 per il successo degli ucraini vi farebbe guadagnare ben 13,00 volte quello che avrete messo sul piatto. Per quanto riguarda il segno X, che identifica il pareggio, siamo a 7,25 volte quanto puntato.



