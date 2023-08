DIRETTA MANCHESTER CITY SIVIGLIA/ Video streaming tv: Supercoppa Europea, ecco l’albo d’oro (16 agosto 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY SIVIGLIA: NELL’ALBO D’ORO

Curiosiamo adesso nell’albo d’oro della Supercoppa Europea, che stasera sarà in palio nella diretta di Manchester City Siviglia. La Spagna è nettamente in vantaggio con ben sedici edizioni vinte, delle quali una per merito proprio del Siviglia, che nel 2006 vinse il derby iberico con il Barcellona grazie a un netto e meritato 3-0 che resta nella storia del club andaluso, anche se proprio i catalani con cinque titoli in bacheca sono al primo posto dell’albo d’oro della Supercoppa Europea a pari merito con il Milan e con i grandi rivali del Real Madrid.

L’Inghilterra invece è a quota nove a pari merito con l’Italia e il dato curioso è che il Manchester City è ancora fermo a quota zero: ad essere onesti, i Citizens sono addirittura alla loro prima partecipazione alla Supercoppa Europea, dal momento che hanno vinto a giugno per la prima volta la Coppa dei Campioni/Champions League e l’unico altro trofeo internazionale che hanno in bacheca è la Coppa delle Coppe del 1969-1970, anno nel quale tuttavia la Supercoppa Europea non era ancora nemmeno stata inventata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MANCHESTER CITY SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA EUROPEA

La diretta tv di Manchester City Siviglia non sarà disponibile in senso “classico”, infatti la diretta streaming video di Manchester City Siviglia sarà una grande esclusiva di Amazon Prime Video, con le stesse modalità con le quali gli appassionati e i tifosi ormai da un paio di anni seguono anche la migliore partita di ogni mercoledì di Champions League.

MANCHESTER CITY SIVIGLIA: GUARDIOLA SUPER FAVORITO?

Manchester City Siviglia, in diretta dallo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo di Atene, si gioca con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali) di questa sera, mercoledì 16 agosto, per la Supercoppa Europea 2023. Come da tradizione, questo trofeo si disputa in gara secco fra le squadre detentrici di Champions League ed Europa League: in ottica italiana c’è un po’ di rimpianto, perché la diretta di Manchester City Siviglia metterà di fronte le due formazioni che pochi mesi fa hanno sconfitto rispettivamente l’Inter per il titolo di campioni d’Europa a Istanbul e la Roma ai calci di rigore di una finale infinita a Budapest per la seconda Coppa europea.

Si affronteranno quindi i Citizens che sono arrivati per la prima volta sulla vetta d’Europa e gli andalusi che invece sono ormai “abbonati” alla Supercoppa Europea grazie ai loro trionfi in Europa League. Pep Guardiola certamente ha qualcosa in più, ma attenzione all’abitudine del Siviglia a giocare le finali e magari anche alle incognite relative a una stagione che naturalmente è ancora appena ai suoi primissimi passi. Siamo allora molto curiosi di scoprire come finirà una partita sempre affascinante, anche per l’importanza della posta in palio: che cosa ci dirà stasera la diretta di Manchester City Siviglia?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SIVIGLIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Manchester City Siviglia. Pep Guardiola ha grande possibilità di scelta, proviamo ad indicare come possibili titolari nel modulo 4-2-3-1 del City certamente Ederson in porta; davanti a lui ecco la difesa a quattro con Walker, Akanji, Aké e Lewis; in mediana ecco la coppia di lusso composta da De Bruyne e Rodri, mentre sulla trequarti potrebbero agire Bernardo Silva, Alvarez e Foden a sostegno di Haaland, che sarà naturalmente il centravanti.

La risposta del Siviglia allenato da José Mendilibar potrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo 4-2-3-1 nel quale in porta il titolare sarà Bono, protetto da una difesa a quattro nella quale dovrebbero giocare Navas, Badé, Gudelj e Acuna; in mediana i titolari saranno Fernando e il veterano Rakitic, mentre il reparto offensivo del Siviglia dovrebbe prevedere Ocampos, Suso e Lamela (tutti ex della Serie A) alle spalle del centravanti En Nesyri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Manchester City Siviglia, che vedrà gli inglesi nettamente favoriti. Il segno 1 infatti è quotato a 1,38, mentre poi si sale a quota 5,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Siviglia a vincere.











