DIRETTA/ Manchester City Siviglia video streaming tv: solo vittorie inglesi finora

DIRETTA MANCHESTER CITY SIVIGLIA: IL TESTA A TESTA

La diretta di Manchester City Siviglia non è un inedito. Le due compagini si sono affrontate per la prima volta nei gironi nella stagione 2015/16. All’andata i Citizens si imposero tra le mura amiche con il risultato finale di 2-1. Gli ospiti erano andati avanti alla mezz’ora con gol di Konoplyanka su palla messa dentro da Vitolo. Il pareggio arrivava alla fine del primo tempo a causa dell’autogol di Rami che rimetteva in corsa i padroni di casa. La rete decisiva la metteva a segno Kevin De Bruyne al minuto 91 in grado di regalare i suoi tre punti preziosissimi nell’economia del girone.

Il Manchester andava a vincere anche a Siviglia al ritorno col risultato di 1-3. Gli ospiti erano andati in doppio vantaggio dopo undici minuti con i gol di Sterling e Fernandinho. Al 25esimo Tremoulinas la riapriva, gara chiusa nuovamente undici minuti dopo da Bony. All’andata in Spagna quest’anno la squadra di Pep Guardiola si impose 0-4 lo scorso 6 settembre. Haaland siglò una doppietta con gol di Foden e Dias. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA MANCHESTER CITY SIVIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Siviglia sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Manchester City Siviglia saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

PARTITA INUTILE…

Diretta Manchester City Siviglia, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 2 novembre 2022 presso il City of Manchester, sarà una sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023. Non c’è molto da decidere nel gruppo G: il Manchester City è certo del primo posto, mentre il Siviglia è sicuro di accedere alla fase ad eliminazione di Europa League.

Il Manchester City arriva a questo appuntamento dal pareggio per 0-0 contro il Borussia Dortmund e si candida a diventare la squadra da battere di questa edizione della coppa dalle grandi orecchie. Il Siviglia, invece, è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Copenaghen ma l’avvio di campionato è stato dei peggiori, tanto da costare la panchina a Lopetegui, sostituito da Sampaoli.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SIVIGLIA

Guardiola e Sampaoli daranno spazio a chi ha giocato di meno nell’ultimo periodo, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Manchester City Siviglia. Partiamo dai Citiznes, schierati con il 4-1-4-1: Ortega, Stones, Laporte, Akanji, Cancelo, Rodri, Mahrez, Gundogan, Palmer, Grealish, Alvarez. Passiamo adesso ai Nervionenses, in campo con il 4-2-3-1: Dmitrovic, Montiel, Gudelj, Marcao, Telles, Rakitic, Jordan, Suso, Isco, Gomez, Dolberg.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Il Manchester City è nettamente favorito per la vittoria sul Siviglia secondo gli esperti. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria del Manchester City è a 1,20, il pareggio è quotato 6,80, mentre il successo del Siviglia paga 13,50 volte la posta. Secondo gli analisti sarà la sagra del gol: Over 2,5 a 1,37 e Under 2,5 a 2,85. Molto equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











