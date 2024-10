DIRETTA MANCHESTER CITY SPARTA PRAGA: I CECHI STANNO FACENDO BENE!

La diretta Manchester City Sparta Praga va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre, per la terza giornata di Champions League 2024-2025: una partita che all’Etihad appare scontata, eppure non possiamo fare a meno di notare come lo Sparta Praga abbia iniziato alla grande la sua competizione, perché è ancora imbattuto e, dopo l’esordio roboante con tris ai danni del Salisburgo, ha anche fermato lo Stoccarda in trasferta e, almeno per il momento, è in piena corsa per la qualificazione agli ottavi pur sapendo che le difficoltà inizieranno adesso, perché ovviamente contro il Manchester City il livello si alza di parecchio.

La squadra di Pep Guardiola, reduce da una vittoria in Premier League all’ultimo secondo, è una delle grandi candidate a vincere la Champions League; all’esordio ha pareggiato in casa contro l’Inter, poi ha segnato quattro gol a Bratislava con una formazione rimaneggiata e senza spingere sull’acceleratore, ci aspettiamo che nella diretta Manchester City Sparta Praga gli inglesi possano fare lo stesso anche perché sono pure davanti al loro pubblico, ma come sempre attendiamo l’esito del campo e nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MANCHESTER CITY SPARTA PRAGA, COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO TV LA PARTITA?

La diretta Manchester City Sparta Praga in tv sarà fornita esclusivamente dai canali della televisione satellitare, e quindi per i soli abbonati: anche per questa stagione infatti è Sky Sport che si occupa della messa in onda delle partite di Champions League, e come sempre, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, potrete seguire il match valido per la terza giornata anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi oppure, sempre con la sottoscrizione di un abbonamento, riferendovi alla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SPARTA PRAGA

Possibile turnover per Guardiola, che se lo può permettere, nella diretta Manchester City Sparta Praga: Ederson potrebbe addirittura lasciare il posto a Ortega in porta, poi in difesa tornano Aké e Akanji che completano la linea con Ruben Dias (o Stones, o Gvardiol) e Rico Lewis, a centrocampo davanti alla difesa potrebbe essere schierato Matheus Nunes e sulla trequarti Guardiola potrebbe decidere di dare campo ad almeno uno tra McAtee e O’Reilly, dunque confermando Bernardo Silva o Gundogan. Sugli esterni Foden e Grealish possono giocare entrambi dopo la panchina di Wolverhampton, Haaland invece sarebbe confermato in qualità di centravanti.

Lars Friis affronta la diretta Manchester City Sparta Praga con un 3-4-3 nel quale Vindahl sarà il portiere, protetto da una difesa che comprende Zeleny, Panak e Sorensen; qualche modifica più avanti con Markus Solbakken che può prendere il posto di Kairinen o Sadilek in mezzo, sulle corsie laterali Wiesner a destra ma sull’altro versante si può passare da Rynes e Krasniqi a Birmancevic e Haraslin, in campo dunque contemporaneamente almeno come ipotesi. A destra invece Tuci appare certo del posto nel tridente offensivo, la posizione di prima punta se la giocano Albion Rrahmani, che appare favorito, e il nigeriano Olatunji.

PREVISIONI E QUOTE PER MANCHESTER CITY SPARTA PRAGA

Per quanto riguarda il pronostico sulla diretta Manchester City Sparta Praga, le quote emesse dalla Snai possono rappresentare una grande tentazione per gli amanti del rischio: basti pensare che il segno 1 per la vittoria della squadra inglese vi garantirebbe appena 1,06 volte quello che avrete messo sul piatto, già con l’opzione del pareggio (segno X) andreste a guadagnare una somma pari a 12,00 volte la vostra giocata ma il colpo vero arriverebbe con l’affermazione dello Sparta Praga, perché il segno 3 con questo bookmaker vale ben 28,00 volte l’importo che avrete investito.