Diretta Manchester City Sporting Lisbona/ Streaming video tv: formalità per Guardiola

DIRETTA MANCHESTER CITY SPORTING LISBONA: TUTTO GIÀ DECISO

Manchester City Sporting Lisbona, partita diretta dall’arbitro turco Halil Umut Meler, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 9 marzo, per il ritorno degli ottavi di Champions League 2021-2022. Tutto già deciso: i Citizens all’andata hanno letteralmente demolito la squadra lusitana, all’Alvalade è finita 5-0 con un primo tempo sontuoso da parte della squadra di Pep Guardiola, dunque ci sono ben pochi dubbi circa la qualificazione ai quarti e per gli inglesi questo match sarà una sorta di formalità in vista dei prossimi impegni non solo di Champions League ma anche di campionato.

Probabili formazioni Manchester City Sporting Lisbona/ Quote, turnover per Guardiola?

A proposito: domenica il Manchester City ha vinto nettamente il derby contro lo United, confermandosi al primo posto della classifica anche se il Liverpool si è rifatto sotto: sembrava un dominio per Guardiola, ma qualche punto lasciato per strada ha ricreato una lunga volata che sarà appassionante, e anche per questo questa sera dovremmo vedere alcune seconde linee in campo. Vedremo, anzi proviamo a ipotizzare quali saranno le scelte che verranno operate dai due allenatori, dunque mentre aspettiamo la diretta di Manchester City Sporting Lisbona leggiamone le probabili formazioni.

Probabili formazioni Manchester City Sporting Lisbona/ Diretta tv: turnover?

DIRETTA MANCHESTER CITY SPORTING LISBONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Sporting Lisbona sarà affidata alla televisione satellitare, precisamente a Sky Sport Football che trovate al numero 203 del decoder di Sky: visione dunque riservata agli abbonati, che potranno seguire la partita di Champions League anche in mobilità attivando, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go. In alternativa Manchester city Sporting, come tutti gli altri ad eccezione di quelli forniti da Amazon Prime, sarà in diretta streaming video sulla piattaforma Mediaset Infinity, anche in questo caso dunque si tratta di mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SPORTING LISBONA

Ancora senza Ruben Dias, Guardiola nella diretta Manchester City Sporting Lisbona potrebbe puntare su Fernandinho come difensore centrale al fianco di uno tra Stones e Laporte ma magari schierare anche il diciottenne Mbete; sugli esterni Zinchenko dovrebbe esserci a sinistra con Joao Cancelo o Walker sull’altro versante, in porta Ederson con un centrocampo nel quale tornerà titolare Gundogan, e l’altro giovane McAtee si gioca una maglia con Bernardo Silva e Rodri. Nel tridente offensivo, possibile riposo per Mahrez e Grealish: insieme a Foden giocherebbero in questo caso Sterling e Gabriel Jesus.

Sarà invece interessante scoprire se Ruben Amorim se la giocherà comunque con i titolari: possiamo ipotizzare una linea difensiva con Feddal, Luis Neto e Coates a protezione del portiere Adan, poi sulle corsie laterali Pedro Porro (che è in prestito proprio dal Manchester City) e Vinagre mentre in mezzo al campo i due titolari sarebbero Matheus Nunes e Palhinha, quest’ultimo non utilizzato nell’ultima di campionato vinta contro l’Arouca. Nel reparto avanzato ci aspettiamo che Paulinho sia il centravanti; con lui potrebbero giocare Sarabia e Tabata, ma per la sinistra resta valida l’opzione Nuno Santos.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote sulla diretta Manchester City Sporting Lisbona, dunque scopriamo nel dettaglio cosa abbia previsto il bookmaker per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,14 volte quanto messo sul piatto, per contro l’ipotesi del successo degli ospiti, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 18,00 volte l’importo investito. Abbiamo poi il segno X che identifica il pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe equivalente a 8,25 volte la giocata.



