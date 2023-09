DIRETTA MANCHESTER CITY STELLA ROSSA/ Video streaming tv: incrocio inedito (Champions, 19 settembre 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY STELLA ROSSA: I TESTA A TESTA

La diretta di Manchester City Stella Rossa ci proporrà oggi la sfida tra due società che hanno in bacheca una Coppa dei Campioni/Champions League a testa, ma che prima di questa sera non si erano mai affrontate in contesti ufficiali nelle competizioni Uefa. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Manchester City e Stella Rossa in vista della partita di questa sera.

I numeri ci dicono che la rosa del Manchester City ha naturalmente un valore economico incredibile, complessivamente pari a 1,18 miliardi di euro, pari alla bellezza di 49,24 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società campione d’Europa in carica. I numeri sono da questo punto di vista spietati per gli ospiti serbi della Stella Rossa, per cui la rosa della società ha un valore economico globale di 71,23 milioni di euro (potremmo dire un giocatore e mezzo del City) e quindi la media per ogni giocatore della rosa della gloriosa Stella Rossa di Belgrado arriva appena a 2,09 milioni di euro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV MANCHESTER CITY STELLA ROSSA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Manchester City Stella Rossa sarà visibile su Sky, più precisamente su Sky Sport (canale 254). Naturalmente bisognerà essere dotati di un abbonamento al pacchetto Sport per assistere all’evento.

La diretta streaming di Manchester City Stella Rossa verrà dunque trasmessa sia su Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer.

MANCHESTER CITY STELLA ROSSA: DEBUTTO DA CAMPIONI

La diretta Manchester City Stella Rossa, in programma martedì 19 settembre alle ore 21:00, racconta della prima partita in Champions League degli inglesi da campioni in carica. La vittoria per 1-0 contro l’Inter a Istanbul è valso infatti il primo trofeo europeo della storia del club. Ora però è tempo di resettare per gli uomini di Guardiola e prepararsi nel migliore dei modi all’imminente campagna europea che inizierà in casa contro la Stella Rossa.

I serbi, fino a qualche mese fa, contavano più Champions League del Manchester City. Questo perché nel 1990-1991 la Stella Rossa era riuscita ad eliminare lungo il percorso gli svizzeri del Grasshoppers, i Rangers di Glasgow, la Dinamo Dresda (ora in Serie C tedesca) e il Bayern Monaco vincendo in finale il Marsiglia di Papin ai rigori. Tra i vincitori di quella storica Champions c’era anche il compianto Sinisa Mihajlovic. Quell’edizione della Champions League è stata conclusa per la quinta volta in uno stadio italiano visto che la finale era stata giocata al San Nicola di Bari, preceduto da San Siro e dall’Olimpico di Roma con due finali a testa.

MANCHESTER CITY STELLA ROSSA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Stella Rossa vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta il brasiliano Ederson, supportato nel compito di difendere dal quartetto Walker, Akanji, Ruben Dias e Aké. In mediana Rodri e Bernardo Silva con Foden, Julian Alvarez e l’ultimo arrivato Doku sulla trequarti. In attacco naturalmente Haaland.

Risposta della Stella Rossa col 3-5-2. Tra i pali ci sarà Glazer mentre Mijailovic, Dragovic e Rodic comporanno il terzetto di difensori. A centrocampo folta presenza con Bukari, Krasso, Stamenic, Kangwa e Mitrovic. Il tandem offensivo sarà quello composto da Lucic e Olayinka, uomo sicuramente più pericoloso..

MANCHESTER CITY STELLA ROSSA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Manchester City Stella Rossa hanno una sola e unica favorita in maniera netta ovvero la squadra di Guardiola. Il successo della squadra di casa è dato a 1.055, un numero bassissimo che viene spiegato d’altro canto dalle quote 15 e 29 rispettivamente di pareggio e vittoria Stella Rossa.

Come spesso accade in questi casi, il segno dell’Over 2.5 è basso, 1.22 rispetto ai 4.33 dell’Under, ma al tempo stesso il Gol è a 2.37 contro l’1.53 del No Gol. Insomma, senza troppi giri di parole, ci si aspetta un successo da parte degli inglesi con vari gol e senza subirne.











