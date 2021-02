Diretta/ Manchester City Tottenham (Premier League) streaming video e tv. Big match

DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM: SCONTRO DA BRIVIDI IN PREMIER!

Manchester City Tottenham, in diretta sabato 13 febbraio 2021 alle ore 18.30 presso l’Etihad Stadium di Manchester sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno della Premier League inglese. La capolista scende in campo per consolidare ulteriormente un primato che ha portato gli uomini di Guardiola al momento a +5 dal Manchester United secondo in classifica, per giunta con una partita disputata in più rispetto ai Red Devils. Merito della serie di 15 vittorie consecutive che tra campionato e coppe nazionali i Citizens sono riusciti a mettere in fila. Le ultime 3 in trasferta, in campionato contro Burnley e Liverpool e in Coppa d’Inghilterra contro lo Swansea. Particolarmente importante per il City il poker rifilato ai Reds, i campioni in carica, in quello che potrebbe essere stato un passaggio di consegne anticipato. Dall’altra parte il Tottenham si è appena rialzato in campionato battendo il West Bromwich Albion, ma è anche reduce dalla bruciante eliminazione in FA Cup con il rocambolesco 5-4 subito dall’Everton di Ancelotti. Curiosamente, si affrontano le due migliori difese della Premier League: 22 gol incassati dalla squadra di Mourinho, solo 14 da quella di Guardiola.

DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Tottenham sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Le probabili formazioni della sfida tra Manchester City e Tottenham all’Etihad Stadium. I padroni di casa allenati da Pep Guardiola scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Ederson; Stones, Dias, Laporte; Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Zinchenko; Mahrez, Sterling, Foden. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da José Mourinho con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Lloris; Doherty, Rodon, Alderweireld, Davies; Hojbjerg, Sissoko; Moura, Ndombele, Son; Kane.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Manchester City Tottenham: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.33 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 8.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 5.50 volte l’importo scommesso.

