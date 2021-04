Diretta Manchester City Tottenham/ Streaming video DAZN: ecco la finale di EFL Cup!

DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM: LA FINALE!

Manchester City Tottenham, che sarà diretta dal signor Paul Tierney, si gioca alle ore 17:30 di domenica 25 aprile: è la finale della EFL Cup 2020-2021, la seconda coppa del calcio inglese che per ragioni di sponsorizzazione è conosciuta con il nome di Carabao Cup, e che nel linguaggio comune viene chiamata Coppa di Lega. Sulla carta, una sfida impossibile: da una parte il Manchester City che ha vinto le ultime tre edizioni e cinque delle ultime sei, è in semifinale di Champions League e sta dominando il campionato. Dall’altra un Tottenham che ha appena esonerato José Mourinho, ha affidato la squadra nelle mani del giovane Ryan Mason e deve inseguire una classifica che potrebbe vederla escluso dalle prossime coppe europee.

Due club che hanno fatto parlare di sé per essere tra i fondatori della Super League, si giocano un trofeo che per gli Spurs potrebbe comunque rappresentare il salva-stagione, mentre allo stato attuale delle cose è per i Citizens quello minore all’interno di un’annata che potrebbe rivelarsi trionfale; staremo a vedere come andrà dunque la diretta di Manchester City Tottenham, ma aspettando che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa le scelte da parte dei due allenatori per la finale di EFL Cup, leggendo insieme le probabili formazioni attese a Wembley.

DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Tottenham sarà un’esclusiva della piattaforma DAZN, e dunque sarà un appuntamento riservato ai suoi abbonati: resta da capire se la visione riguarderà anche il canale DAZN1 che, presente al numero 209 del decoder satellitare, è aperto anche ai clienti Sky da almeno tre anni. Gli abbonati a DAZN invece potranno comunque seguire la finale di EFL Cup in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Anche per Manchester City Tottenham sarà un rebus stabilire se i due allenatori faranno giocare o meno i titolari: viste le scelte di Pep Guardiola per la semifinale di FA Cup potremmo comunque aspettarci Foden e Gundogan nuovamente titolari a centrocampo, con Rodri in cabina di regia e Bernardo Silva che potrebbe agire in qualità di esterno del tridente, qui in competizione con Mahrez e con Gabriel Jesus e Sterling che completerebbero l’assetto offensivo.

In difesa invece spazio a Ruben Dias e Laporte come centrali, Walker e Joao Cancelo sugli esterni mentre il portiere potrebbe nuovamente essere lo statunitense Steffen, che lascerebbe Ederson in panchina. Mason per il momento confermerà le scelte di Mourinho: un possibile 3-4-1-2 con una difesa nella quale Davinson Sanchez sarà titolare al fianco di Alderweireld e Eric Dier, in porta dovrebbe esserci il grande ex Joe Hart con un centrocampo nel quale alzano la loro posizione Aurier e Reguilon, lasciando la zona centrale del campo a Hojbjerg e uno tra Lo Celso e Winks. Ha possibilità di giocare Dele Alli, che potrebbe fungere da trequartista; anche Bale è in ballottaggio, ma davanti i due posti dovrebbero già essere assegnati a Kane e Son Heung-Min.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico ufficiale su Manchester City Tottenham: chi parte favorito nella finale di EFL Cup secondo il bookmaker? Naturalmente i Citizens, la cui vittoria a Wembley è regolata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,50 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la vostra giocata mentre siamo a un valore di 5,75 volte la puntata per il segno 2, che identifica l’affermazione degli Spurs.



