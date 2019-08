Diretta Manchester City Tottenham/ Streaming video tv: big-match all’Etihad

Manchester City Tottenham, in diretta dall’Etihad Stadium oggi pomeriggio, sabato 17 agosto 2019 alle ore 18.30, sarà il match clou della seconda giornata della Premier League inglese. I campioni d’Inghilterra allenati da Pep Guardiola hanno ripreso il loro cammino vincendo ai calci di rigore il Community Shield contro il Liverpool, quindi hanno rifilato una cinquina a domicilio al West Ham. Una tripletta di Sterling e i gol di Gabriel Jesus e Aguero hanno messo il punto su una partita senza storia, col City che ha ben assorbito il grave infortunio di uno dei suoi uomini migliori, Sané. Gli Spurs hanno esordito contro il neopromosso Aston Villa e, dopo essersi ritrovati sotto, hanno ribaltato la situazione segnando con Ndombelé, Lamela e Kane, imponendosi con il punteggio di 3-1. Manchester City Tottenham però è il primo crocevia del campionato: gli Spurs si sono presentati all’inizio della stagione con grande ambizione dopo la finale di Champions League raggiunta nella passata stagione, ma il City sembra di nuovo la squadra da battere, anche se Guardiola dovrà stavolta cercare di essere protagonista anche in Europa, con l’eliminazione in Champions dell’anno scorso avvenuta proprio contro il Tottenham.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Manchester City Tottenham in diretta tv si potrà seguire su Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno vedere il match collegandosi sul canale numero 203, Sky Sport Football, oppure in diretta streaming video via internet collegandosi, tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Andiamo adesso a vedere quali sono le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Manchester City Tottenham, sabato 17 agosto 2019 alle ore 18.30 presso l’Etihad Stadium, sfida della seconda giornata della Premier League inglese. Il Manchester City di Guardiola affronterà il match con un 4-3-3 con questo undici titolare: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, David Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Risponderà il Tottenham allenato da Pochettino che schiererà un 4-3-2-1 con Lloris; Walker-Peters, Sanchez, Alderweireld, Rose; Winks, Ndombelé, Sissoko; Lamela, Lucas Moura; Kane.



