Il Mondiale per Club in questa nuova edizione ha già proposto più volte la classica sfida “Davide contro Golia”, è il caso della diretta Manchester City Wydad, in onda alle ore 18:00 di martedì 18 giugno. La sfida che mette di fronte i detentori del titolo 2023 e una formazione marocchina ancora a caccia del primo successo nella competizione. I Citizens, reduci da una stagione anomala senza trofei – la prima dell’era Guardiola – si presentano a questo torneo con fame di rivalsa e con una rosa rinnovata da colpi pesanti come Cherki, Reijnders e Ait-Nouri. L’andamento nelle ultime settimane è stato incoraggiante, e la solidità mostrata nel torneo dello scorso anno – sette gol fatti e zero subiti in due partite – è un segnale che il City resta tra i grandi favoriti.

Il Wydad, terzo classificato in patria, arriva all’appuntamento con meno certezze. Nonostante un finale di stagione positivo in campionato, i recenti test internazionali hanno mostrato qualche crepa, soprattutto a livello difensivo. La formazione di Adil Ramzi ha già incassato due sconfitte da Porto e Siviglia, e ora rischia il terzo ko consecutivo in questa competizione. Resta comunque un avversario da non sottovalutare, anche per la verve di Mohamed Rayhi, terminale offensivo su cui il Wydad punta tutto per provare a scrivere la storia.

