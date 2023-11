DIRETTA MANCHESTER CITY YOUNG BOYS/ Video streaming tv: prima all’Etihad (Champions, 7 novembre 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY YOUNG BOYS: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Manchester City Young Boys, dobbiamo evidenziare il fatto che la partita d’andata vinta per 1-3 dai Citizens in Svizzera due settimane fa fu il primo confronto ufficiale di sempre fra le due società, quindi ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per proporre un altro genere di testa a testa fra Manchester City e Young Boys. Naturalmente i dati economici sono tutti favorevoli ai campioni d’Europa in carica del Manchester City, il cui valore complessivo della rosa tocca quota 1,26 miliardi di euro, il che significa che mediamente ogni calciatore dei Citizens vale sul mercato 58,30 milioni di euro.

Il confronto è a dir poco impressionante, perché lo Young Boys è invece una delle squadre più piccole della Champions League e il valore complessivo della rosa elvetica arriva ad appena 52,70 milioni di euro (meno di un calciatore medio del City), a livello individuale parliamo di un valore medio di mercato pari a 2,16 milioni di euro. Sulla caratano ci sarebbe storia, chissà se il campo ci offrirà un miracolo sportivo questa sera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANCHESTER CITY YOUNG BOYS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Young Boys sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Manchester City Young Boys, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

MANCHESTER CITY YOUNG BOYS: SVIZZERI PER L’IMPRESA

Manchester City Young Boys, diretta allo Stadio “Etihad” di Manchester, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 7 novembre 2023, per la quarta giornata del girone G di Champions League. Sfida che, almeno sulla carta, appare dall’esito scontato. Gli inglesi, a punteggio pieno dopo tre turni, cerca la quarta vittoria per archiviare il discorso qualificazione. Gli svizzeri, invece, con un punto finora (un pareggio contro la Stella Rossa) ambiscono alla terza posizione del girone per giocare l’Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY YOUNG BOYS

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Manchester City Young Boys, in programma alle ore 21 allo Stadio “Etihad” di Manchester. I padroni di casa allenati da Pep Guardiola schiereranno Ederson tra i pali e la linea difensiva composta da Akanji, Dias e Akè. Per la formazione di mister Raphael Wicky, invece, Blum e Garcia presidieranno le corsie laterali con Camara e Benito a comporre il tandem centrale. Nel tridente spazio a Montero, Elia e Itten.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Manchester City Young Boys in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono super favoriti per la vittoria gli inglesi, infatti il segno 1 è quotato a 1.07, mentre poi si sale a quota 9.00 per il segno X in caso di pareggio e a 10 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra giallo-nera.

