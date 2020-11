Diretta Manchester United Arsenal/ Streaming video tv: big match in Premier League

DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL: RED DEVILS FAVORITI!

Manchester United Arsenal si gioca in diretta da Old Trafford, alle ore 17:30 italiane di domenica 1 novembre: big match nella 7^ giornata della Premier League 2020-2021, tra due squadre che però non hanno approcciato benissimo la loro stagione e rischiano dunque di restare fuori dai grandi obiettivi. Nell’ultimo turno i Red Devils hanno pareggiato in casa contro il Chelsea mancando un esame di maturità, ma si sono ampiamente rifatti in Champions League schiantando il Lipsia con cinque gol, quattro dei quali arrivati nel finale. Soddisfatto Ole Gunnar Solskjaer che deve anche recuperare una partita; da vedere invece come si comporterà l’Arsenal, che ha due punti in più ma anche il pieno di gare, e che ancora una volta sta incontrando difficoltà nel decollare. La sconfitta interna contro il Leicester è stata pesante da digerire, ora serve una scossa e vedremo se riuscirà ad arrivare nel teatro dei sogni. Mentre aspettiamo la diretta di Manchester United Arsenal possiamo provare a fare una valutazione sui temi portanti di questa partita, cominciando innanzitutto dalle scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Arsenal è garantita da Sky Sport Football, canale che si trova al numero 203 del decoder satellitare: l’appuntamento con la partita di Premier League è dunque riservato in esclusiva agli abbonati di questa emittente, che come sempre avranno l’alternativa del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, che si può attivare con l’applicazione Sky Go installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ARSENAL

Si avvicina il momento di Manchester United Arsenal: mercoledì Solskjaer ha impostato un 4-3-1-2 che potrebbe essere confermato, magari cambiando qualche interprete. In porta c’è sempre De Gea, Lindelof e Maguire compongono la coppia centrale davanti allo spagnolo mentre a destra potrebbe agire Fosu-Mensah, con Shaw sull’altro versante. In mediana cerca spazio McTominay che potrebbe scalzare Matic, mentre Pogba e Fred sembrano poter giocare; da valutare Van De Beek che può arretrare o lasciare il posto all’imprescindibile Bruno Fernandes, davanti con Martial si prepara a tornare Rashford (tripletta in Champions League) ma occhio anche a Cavani, che naturalmente scalpita per avere il suo momento.

L’Arsenal di Arteta adotta il 3-4-3, a meno che non arrivi qualche variazione sul tema: Mustafi si posiziona in difesa con David Luiz e Gabriel Paulista a protezione del portiere tedesco Leno, Bellerin o Maitland-Niles a destra con Tierney che invece non dovrebbe avere avversari per la corsia opposta. In mezzo al campo dovrebbero essere confermati sia Thomas Partey che Dani Ceballos, anche se Elneny rimane una valida alternativa; così Pépé per il tridente offensivo, Saka a quel punto potrebbe anche scalare sulla linea dei centrocampisti o fare il terzino di spinta, in caso di difesa a quattro. Aubameyang e Lacazette, invece, vanno verso l’ovvia conferma.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Manchester United Arsenal, attraverso le sue quote: sono favoriti i Red Devils in una situazione comunque di equilibrio, perché il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto contro il valore di 3,50 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo esterno dei Gunners. L’eventualità del pareggio, che come sempre è regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte quanto avrete deciso di investire con questo bookmaker.

