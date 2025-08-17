Diretta Manchester United Arsenal streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, prima giornata di Premier League.

DIRETTA MANCHSTER UNITED ARSENAL: SUBITO BIG MATCH!

Pronti via, la diretta Manchester United Arsenal dà lustro a questa domenica 17 luglio 2025 e, alle ore 17:30 (italiane), Old Trafford apre le sue porte sul primo big match della Premier League 2025-2026, che arriva alla prima giornata e consegna immediatamente tantissimi motivi di interesse per le due squadre in campo.

Il Manchester United arriva da una stagione disastrosa: per ora l’avvento di Ruben Amorim non ha cambiato le carte in tavola, è stata persa anche la finale di Europa League e dunque si riparte dal fondo, anche se forse per vedere il reale progetto del manager portoghese servirà ancora un po’ di tempo.

Peccato che i Red Devils aspettino da oltre un decennio di tornare sugli scudi; l’Arsenal forse sta anche peggio, nel senso che almeno il Manchester United ha giocato qualche finale (e l’ha anche vinta, si veda la FA Cup) mentre i Gunners pur avendo svoltato sono ancora rimasti a secco.

Giunti a questo punto Arteta non ha più scuse, ha bisogno di tornare a vincere dopo aver sfiorato il successo in campionato, da vedere allora come andrà questa diretta Manchester United Arsenal che potrebbe essere indicativa sia pure a metà agosto, intanto diamo anche uno sguardo alle probabili formazioni.

DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Appuntamento su Sky Sport Uno per la diretta Manchester United Arsenal, il match in tv è disponibile solo per gli abbonati così come la diretta streaming video, su Sky Go o Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ARSENAL

Sarà 3-4-2-1 o 3-4-3 per Ruben Amorim, che nella diretta Manchester United Arsenal deve fare a meno di Onana e Lisandro Martinez: in porta allora Bayindir, davanti a lui dovrebbero giocare Yoro, De Ligt e Maguire con due esterni di centrocampo che saranno Diogo Dalot sulla destra e uno tra Shaw e Dorgu sull’altro versante, l’ex Lecce però può operare anche nel tridente qualora venga schierato. In mezzo ecco Casemiro e Ugarte, poi tutto da scoprire il reparto avanzato tra possibili addii e incertezze, comunque Matheus Cunha e Bruno Fernandes potrebbero accompagnare Sesko, strappato a peso d’oro alla concorrenza del Newcastle.

Da un nuovo attaccante a un altro, nell’Arsenal avremo la prima ufficiale di Gyokeres che sarà il terminale offensivo di un 4-2-3-1 nel quale Saka, Havertz e Trossard (o Martinelli) potrebbero agire alle spalle dello svedese ma sono in tanti perché c’è anche Madueke, Odegaard sarebbe portato a fare il mediano davanti alla difesa magari in compagnia di Zubimendi arrivato dalla Real Sociedad, in difesa invece Arteta potrebbe affidarsi a Ben White e Lewis-Skelly in qualità di terzini lasciando a Saliba e Gabriel Magalhaes la zona centrale, Calafiori dovrebbe essere ancora ai box. In porta l’Arsenal non ha cambiato: nonostante l’arrivo di Kepa Arrizabalaga, il titolare rimane David Raya.

MANCHESTER UNITED ARSENAL: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla diretta Manchester United Arsenal non mentono, la squadra favorita è quella londinese con un valore pari a 2,15 volte la puntata sul segno 2, non distantissimo ma comunque superiore il segno 1 per la vittoria dei Red Devils che vi farebbe guadagnare 3,20 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno X per l’ipotesi del pareggio la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte l’importo che avrete pensato di giocare con questo bookmaker.