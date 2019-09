Diretta Manchester United Astana/ Streaming video tv: Red Devils in Europa league

Manchester United Astana, che sarà diretta dal francese François Letexier, è una delle partite valida per il primo turno dei gironi di Europa League 2019-2020: nello specifico siamo nel gruppo L che comprende anche Partizan Belgrado e Az Alkmaar. I Red Devils, che hanno vinto questo trofeo nel 2017, parte favorito per vincere il raggruppamento ma deve stare attento: a cominciare da questa partita contro un Astana che è parecchio cresciuto negli ultimi anni e ha portato il Kazakhstan a giocare addirittura un girone di Champions League, rimanendo imbattuto nel suo stadio. Uno United che sperava di essere al piano di sopra a livello internazionale, ma che può tornarci attraverso questa coppa; il 4-0 con cui è stato schiantato il Chelsea all’esordio in Premier League è stato seguito da qualche prestazione altalenante, ma sabato è tornata alla vittoria ed era il modo migliore per prepararsi alla diretta di Manchester United Astana, della quale possiamo ora analizzare le probabili formazioni leggendo le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Astana sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno seguire la partita di Europa League sul canale Sky Sport Football, che trovate al numero 203 del decoder, oppure sui canali Sky Sport in caso di abbonamento al pacchetto Calcio. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ASTANA

Possibile e probabile turnover per Ole Gunnar Solskjaer in Manchester United Astana: in porta potrebbe giocare Sergio Romero, davanti a lui si candidano sia Phil Jones che Tuanzebe mentre sugli esterni bassi potrebbero trovare posto Dalot e Fosu-Mensah, cambiando dunque tutta la difesa rispetto a sabato. A centrocampo dovrebbe mancare ancora Pogba, dunque Fred può giocare al fianco di uno tra Matic e McTominay; davanti a loro Angel Gomes potrebbe essere il trequartista centrale, Andreas Pereira possibile conferma laterale mentre James e Chong si giocano l’altro posto. Rashford potrebbe comunque avere una maglia da prima punta, ma naturalmente attenzione a Greenwood. L’Astana di Roman Hryorchuk gioca con un 4-1-4-1 nel quale Simunovic e Postinovk proteggono il portiere e capitano Eric, con Rukavina e Shomko a presidiare le fasce dando supporto a Maevskiy, che avrà il compito di impostare la manovra. Scaleranno sulle mezzali Muzhikov e Sigurjonsson, mentre Tomasov e Murtazaev in fase di possesso daranno sostegno alla prima punta Rotariu, favorito su Khiznichenko e Mubele.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente i Red Devils sono nettamente favoriti per Manchester United Astana: vale infatti 1,21 volte la somma giocata, con l’agenzia di scommesse Snai, sul segno 1 che identifica la loro vittoria, mentre il segno 2 per il successo esterno dei kazaki vi farebbe guadagnare una cifra pari a 15,00 volte quello che avrete messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6,25 volte la puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA