DIRETTA MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono le statistiche della diretta di Manchester United Athletic Bilbao? Scopriamole insieme prima del fischio iniziale in maniera tale da capire chi può avere il favore del campo anche da un punto di vista scientifico. Partiamo dai Red Devils, squadra che cerca di avere il possesso del pallone e ha il 50% in questa statistica in media, questo ci porta a pensare che il match up però possa dare fastidio visto che anche il Bilbao ha numeri simili e trenta passaggi in più di media a partita.

Il Manchester United ne ha 360; entrambe le difese subiscono meno di una rete a partita il che significa che l’equilibrio regnerà sovrano in questo match, non a caso molti bookmakers mettono i turni supplementari al 50% di possibilità. Perciò non resta che vivere insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Manchester United Athletic Bilbao dove inizierà il commento live, per immergersi in tutte le azioni più pericolose della partita. Vi aspettiamo, finalmente si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO, STREAMING VIDEO

Se volete vedervi la diretta Manchester United Athletic Bilbao dovrete necessariamente essere abbonati al pacchetto Sport di Sky. La diretta streaming video su smartphone e computer invece sarà visibile sull’applicazione Sky Go.

MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO, GARA GIÀ CHIUSA?

I baschi hanno bisogno di un remuntada storica per giocare la finale di Europa League in casa. La diretta Manchester United Athletic Bilbao, che si giocherà giovedì 8 maggio 2025 alle ore 21:00, ripartirà dal netto 3-0 dell’andata per i Red Devils. L’espulsione al 35esimo di Vivian, sul risultato già di 1-0 targato Casemiro, ha complicato inesorabilmente la vita al Bilbao che prima del duplice fischio ha incassato altre due reti da Bruno Fernandes, la prima su calcio di rigore.

A questo punto il Bilbao deve vincere con tre gol di scarto se vuole portare la partita ai tempi supplementari, un’impresa non semplice soprattutto perché si giocherà all’Old Trafford e contro uno United che non si gioca più nulla in campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO

Il Manchester United si schiererà con il modulo 3-4-3. Onana tra i pali, difeso da Maguire, Lindelof e Yoro. A centrocampo spazio al quartetto Mazraoui, Casemiro, Ugarte e Dorgu mentre Diallo, Hojlund e Bruno Fernandes compiranno il tridente offensivo.

L’Athletic Bilbao replicherà con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Agirrezabala, protetto da Gorosabel, Alvarez, Paredes e Berchiche. In mediana Inigo Ruiz e Jauregizar con Inaki Williams, Unai Gomez e Nico Williams dietro a Sannadi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO

Il Manchester United parte favorito a 1.95 contro il pareggio a 3.60 e la vittoria dell’Athletic Bilbao a 3.60. Gol a 1.75 No Gol a 2.05.