Diretta Manchester United Az Alkmaar/ Streaming video tv: Red Devils in Europa League

Manchester United Az Alkmaar viene diretta dall’arbitro svizzero Sandro Scharer ed è il match valido per la sesta e ultima giornata di Europa League del gruppo L, che andrà in scena giovedì alle ore 21 allo stadio Old Trafford di Manchester. Inglesi e olandesi non hanno nulla da chiedere a questa sfida, essendo entrambi già sicuri della qualificazione al turno a eliminazione diretta. Si giocherà per conquistare il primo posto nel raggruppamento, attualmente guidato dagli uomini di Solkjaer. I Red Devils sono reduci da una sconfitta con l’Astana nell’ultimo turno di Europa League, una sconfitta che non ha preoccupato particolarmente gli inglesi, che finora non hanno brillato in questa competizione continentale, avendo realizzato soltanto 6 gol in 5 gare; la squadra di Alkmaar, guidata da Arne Slot, ha ottenuto un rocambolesco 2-2 in casa contro il Partizan Belgrado dopo essere passato in svantaggio di due gol ed è l’unica nel girone a non aver mai perso. Il Manchester United arriva a questa sfida galvanizzato dalla recente vittoria nel derby cittadino, grazie ai gol di Rashford su rigore e di Martial. L’Az è sorprendentemente secondo in campionato, a soli tre punti dall’Ajax che domenica 15 dicembre affronterà all’Afas Stadion in un big match importantissimo in Eredivisie. L’unico precedente fra queste due formazioni è quello dell’andata, uno scialbo 0-0 andato in scena in Olanda.

Dove vedere Manchester United Az Alkmaar

La partita del gruppo L fra gli inglesi padroni di casa e gli olandesi sarà disponibile in diretta tv sui canali di calcio della piattaforma a pagamento Sky, l’unica emittente che ha acquisito i diritti di tutte le partite della seconda competizione europea per club; inoltre per tutti gli abbonati sarà possibile seguire questa partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Probabili formazioni

Giovedì’ 12 dicembre il Manchester United dovrebbe scendere in campo con la migliore formazione possibile per cercare di vincere il girone. De Gea in porta, difesa a quattro con Maguire e Lindelof centrali, mentre sulle corsie esterne spazio a Shaw e Wan-Bissaka. I due di centrocampo dovrebbero essere Fred e il giovane Mc Tominay, a fare filtro ai tre trequartisti Rashford, Lingard e James dietro all’unica punto Martial. L’Az Alkamaar è solito schierarsi con un 4-3-3 che vede Bizot fra i pali, difesa che da destra a sinistra è composta da Svensson, Clasie, Wuytens e Wijndal. I tre di centrocampo dovrebbero essere Koopmeiners centrale, Midtsjo e de Wit mezz’ali, mentre il trio offensivo dovrebbe prevedere Idrissi e Stengs sulle fasce laterali, Boadu punta centrale.

Quote e pronostico

La vittoria casalinga del Manchester United è quotata 1.85 secondo Betway, stesso pronostico di altre società di scommesse; il risultato 2 è dato a 4,25 secondo Unibet e 888sport, mentre il pari varia da i 3,5 di bwin.com e 3,75 di 888sport.



