Diretta Manchester United Barcellona/ Streaming video: tutto in gioco (Europa League)

DIRETTA MANCHESTER UNITED BARCELLONA: FINALE ANTICIPATA

La diretta Manchester United Barcellona, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 21:00, mette in palio gli ottavi di finale di Europa League in una sorte di finale anticipata. Senza dubbio si tratta della sfida più affascinante della giornata di Europa League. Novanta minuti decisivi (che potrebbero anche non bastare), dopo il match d’andata disputato al Camp Nou e terminato con un pareggio (2-2) ricco di emozioni.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con il morale alto: il Manchester United nell’ultimo turno di Premier League ha liquidato il Leicester con un sonoro 3-0 e staziona al terzo posto a sole tre lunghezze dalla seconda piazza. Per il Barcellona, invece, perentorio 2-0 contro il Cadice nell’ultima giornata e vetta in Liga confermata con un vantaggio abbastanza rassicurante sul Real Madrid.

MANCHESTER UNITED BARCELLONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Manchester United Barcellona, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, con Valon Behrami al commento tecnico. Gara visibile anche su Sky, sarà dunque necessario essere abbonati ad una delle emittenti televisive.

MANCHESTER UNITED BARCELLONA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Manchester United Barcellona vedono qualche dubbio alla vigilia per gli inglesi. Il modulo dovrebbe essere 4-2-3-1. Al centro del reparto offensivo ci sarà spazio per uno degli ultimi arrivati, Weghorst con tre “bocche di fuoco” a supporto, ovvero Rashford, Antony e Bruno Fernandes. In mezzo al campo, invece, cerniera formata da Casemiro e Sabitzer.

In casa Barcellona, invece, solito 4-3-3 per Xavi. Tridente offensivo con Ansu Fati, Lewandowski e Raphinha. A centrocampo spazio a Kessie, Busquets e Gavi. Nel pacchetto arretrato agiranno Sergi Roberto e Jordi Alba sugli esterni mentre Kounde e Christensen faranno coppia al centro.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Manchester United Barcellona vedono partire favoriti gli inglesi. Secondo Snai, il successo del Manchester vale 2.35 contro i 3.00 attribuiti agli spagnoli e la quota 3.40 riferita al segno X. Ci si aspettano tanti gol e l’Over 2.5 a 1.77 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.92.

