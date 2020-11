Diretta Manchester United Basaksehir/ Streaming video: rivincita? (Champions League)

DIRETTA MANCHESTER UNITED BASAKSEHIR: INGLESI FAVORITI!

Manchester United Basaksehir, in diretta dallo stadio Old Trafford di Manchester alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di stasera, martedì 24 novembre, è una partita valida per la quarta giornata del girone H di Champions League 2020-2021, che si sta rivelando intricato e decisamente interessante. In effetti arriviamo alla diretta di Manchester United Basaksehir dopo la vittoria dei turchi nella partita d’andata, che ha rilanciato le speranze dell’Istanbul Basaksehir in un girone di ferro e ha invece complicato in modo significativo il cammino dei Red Devils, autori di una partenza eccellente con due vittorie nelle prime giornate, compreso il colpaccio a Parigi contro il Psg. A Old Trafford naturalmente il favore del pronostico torna ai padroni di casa, che però devono vincere e potrebbero in ogni caso rimpiangere i tre punti lasciati in Turchia. Il Basaksehir invece non ha nulla da perdere, si godrà una partita comunque storica e in caso di risultato positivo potrebbe cominciare davvero a sognare in grande: sarebbe un’impresa leggendaria nel gruppo con United, Psg e Lipsia…

DIRETTA MANCHESTER UNITED BASAKSEHIR IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Manchester United Basaksehir sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BASAKSEHIR

Osservando le probabili formazioni di Manchester United Basaksehir, ecco che nel 4-3-1-2 che ci attendiamo dai Red Devils dovremmo vedere Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw da destra a sinistra nella linea difensiva a quattro davanti al portiere De Gea; a centrocampo ipotizziamo il terzetto con Van de Beek, Fred e Pogba, mentre nel reparto offensivo dello United dovremmo vedere il trequartista Bruno Fernandes in appoggio alle due punte, che potrebbero essere Cavani e Martial. La replica degli ospiti del Basaksehir potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Babacan in porta; davanti a lui i quattro difensori Rafael, Skrtel, Epureanu e Caicara; a centrocampo invece il terzetto con Kahveci, Topal ed Ozcan, infine nel tridente d’attacco collochiamo titolari Visca, Demba Ba e Bolingoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Manchester United Basaksehir in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa nettamente favoriti: il segno 1 è quotato a 1,22, mentre poi si sale a quota 6,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 13,00 volte la posta in palio in caso di successo del Basaksehir, per chi avrà creduto nel segno 2.



