DIRETTA MANCHESTER UNITED BAYERN/ Video streaming tv: bavaresi ok nei precedenti (12 dicembre 2023)

DIRETTA MANCHESTER UNITED BAYERN: I TESTA A TESTA

La sentitissima diretta di Manchester United Bayern, fondamentale per i Red Devils, ci consegna davvero tanti precedenti: naturalmente il grande incrocio è quello del 26 maggio 1999, la finale di Champions League al Camp Nou di Barcellona e una rimonta del Manchester United, avvenuta negli ultimissimi minuti, che ancora oggi rimane uno degli episodi più incredibili nella storia di questo torneo. Va tra l’altro ricordato che le due squadre si erano incrociate anche nella fase a gironi, con doppio pareggio; gli incroci in totale sono 12 e il Manchester United ha vinto solo due volte.

L’altra risale al ritorno dei quarti di finale 2010 ma era stata inutile, perché per il maggior numero di gol segnati in trasferta si era qualificato il Bayern Monaco. La squadra tedesca, a proposito, ha ottenuto cinque vittorie contro i Red Devils – dunque i pareggi sono cinque – e per trovare quella maturata a Old Trafford bisogna tornare all’andata dei quarti nel 2001-2002, il gol decisivo lo aveva segnato Paulo Sérgio (già visto nella Roma) e poi al ritorno i bavaresi si erano imposti anche all’Olympiastadion. Dunque, la storia di questo big match sorride al Bayern ma vedremo cosa succederà stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANCHESTER UNITED BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Bayern Monaco sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Manchester United Bayern Monaco, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

MANCHESTER UNITED BAYERN: RED DEVILS SUL FILO!

Manchester United Bayern Monaco, in diretta dallo stadio Old Trafford di Manchester, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 12 dicembre 2023. Sarà uno scontro pieno di significato che rievoca tante battaglie sportive del passato. Ma oggi la situazione è assai differente: se i teutonici, primi nel gruppo A a 13 punti e già certi del primo posto, i Red Devils assalteranno la qualificazione, per la quale necessitano di una miracolosa rimonta. Gli inglesi, ultimi a quota quattro punti dopo il pareggio contro il Galatasaray, dovranno battere i tedeschi e sperare in un pareggio tra Copenaghen e Galatasaray (entrambe seconde a 5 punti). Qualsiasi risultato diverso dalla X nel match in terra danese condannerebbe il Manchester United all’eliminazione dalla Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BAYERN MONACO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Manchester United Bayern Monaco. Cominciamo dagli inglesi che non potranno contare per questa sfida su Lisandro Martinez, Malacia, Diallo ed Eriksen, fuori causa per infortunio. In casa tedesca, invece, Tuchel darà spazio al turnover e sicuramente non avrà a disposizione De Ligt e Buchmann, infortunati.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Manchester United Bayern Monaco secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.82, mentre poi si sale a quota 4,05 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della squadra tedesca varrebbe 2.25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

