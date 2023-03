Diretta/ Manchester United Betis streaming video tv. Sfida di qualità (Europa League)

DIRETTA MANCHESTER UNITED BETIS: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Manchester United Betis, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sfida di qualità con i Red Devils finora poco fortunati nel sorteggio. Già ai play off per andare avanti lo United ha dovuto compiere una grande impresa eliminando il Barcellona, anche se in Premier League è arrivata una sconfitta storica, il 7-0 subito in casa del Liverpool, cocente delusione per i tifosi.

Il Betis Siviglia ha vinto il suo girone d’Europa League davanti alla Roma e nella Liga è reduce da un buon pareggio senza reti contro il Real Madrid, arrivato dopo 3 vittorie consecutive. Andalusi in piena corsa per un posto in Champions League, a -3 dal quarto posto attualmente occupato dalla Real Sociedad. Questo è il primo incrocio ufficiale tra le due formazioni nella storia delle Coppe Europee.

MANCHESTER UNITED BETIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Manchester United Betis sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 254) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Manchester United Betis, come tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BETIS

Le probabili formazioni della diretta Manchester United Betis, match che andrà in scena all’Old Trafford di Manchester. Per il Manchester United, Erik Ten Hag schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Gea; Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Shaw; Casemiro, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst. Risponderà il Betis allenato da Manuel Pellegrini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bravo; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Ruibal, Rodri, Luiz Henrique; Iglesias.

MANCHESTER UNITED BETIS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester United Betis, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Manchester United con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Betis, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











