Diretta/ Manchester United Brighton streaming video tv: Ronaldo ci sarà?

DIRETTA MANCHESTER UNITED BRIGHTON: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Manchester United Brighton, in diretta domenica 7 agosto 2022 alle ore 15.00 presso Old Trafford a Manchester, sarà una sfida valevole per la prima giornata della Premier League inglese. E’ il momento dell’esordio in campionato anche per i Red Devils ancora alle prese con il caso-Ronaldo: il fuoriclasse portoghese dopo un’estate intera da separato in casa dovrebbe giocare titolare in questo primo impegno, considerando anche che il nuovo tecnico olandese Ten Hag sarà alle prese con l’infortunio di Martial.

Cristiano Ronaldo, continui passaggi all'indietro/ Video: esperienza United finita?

Il Brighton nelle ultime stagioni si è imposto come realtà credibile della Premier League inglese, prendendosi spesso la salvezza con comodo anticipo e anche quest’anno gli obiettivi del club della costa meridionale inglese saranno gli stessi. Il 7 maggio scorso il Manchester United ha incassato un poker in casa del Brighton vincendo però, col punteggio di 2-0, l’ultimo precedente casalingo contro i Seagulls.

Ufficiale Eriksen al Manchester United/ Calciomercato, l'ex Inter va ai Red Devils

DIRETTA MANCHESTER UNITED BRIGHTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Brighton sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale numero 203 del satellite. La visione sarà garantita agli abbonati della pay tv satellitare e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BRIGHTON

Le probabili formazioni della diretta Manchester United Brighton, match che andrà in scena a Old Trafford a Manchester. Per il Manchester United, Erik Ten Haag schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Eriksen, McTominay, Bruno Fernandes; Sancho, Cristiano Ronaldo, Rashford. Risponderà il Brighton allenato da Graham Potter con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sanchez; Veltman, Webster, Drunk, March; Mwepu, Caicedo; Gross, Mac Allister, Trossard; Welbeck.

Diretta/ Manchester United Chelsea (risultato finale 1-1): palo di Jones!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester United Brighton, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Manchester United con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo del Brighton, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA