Diretta Manchester United Chelsea/ A Old Trafford c’è un big match! (Premier League)

DIRETTA MANCHESTER UNITED CHELSEA: SFIDA EQUILIBRATA

Manchester United Chelsea si gioca in diretta da Old Trafford, dove alle ore 18:30 di sabato 24 ottobre va in scena la sesta giornata della Premier League 2020-2021. Una grande classica, anche se in questo momento sono altre le squadre che tirano il movimento del calcio inglese: anzi in questo momento entrambe sono attardate in classifica, se non altro i Red Devils sono reduci dal poker del St. James’ Park e hanno anche fatto il colpo in Champions League vincendo sul campo del Psg, devono recuperare una partita e potrebbero scalare la graduatoria. Il Chelsea invece arriva da due pareggi casalinghi: incredibile quello contro il Southampton in una partita che stava dominando, deludente quello europeo contro il Siviglia, in un match nel quale la squadra di Frank Lampard ha creato davvero pochissimo. C’è allora voglia di riscatto da parte di ambedue i club, e sarà interessante scoprire come andranno le cose; noi possiamo solo aspettare la diretta di Manchester United Chelsea, intanto però facciamo una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MANCHESTER UNITED CHELSEA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Chelsea verrà trasmessa dai canali di Sky, perché come sempre la Premier League è appannaggio della televisione satellitare: i suoi abbonati si potranno quindi rivolgere alla piattaforma per selezionare i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, ai numeri 201 e 203 del decoder. In alternativa resta valido il servizio di diretta streaming video, per seguire la partita anche tramite l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED CHELSEA

Quali saranno le formazioni di Manchester United Chelsea? Ole Gunnar Solskjaer potrebbe confermare la difesa a tre: in questo senso Luke Shaw farebbe il terzo davanti a De Gea giocando insieme a Lindelof e Maguire, mentre sulle corsie esterne di centrocampo potrebbero scalare Alex Telles, a sinistra, e uno tra Wan-Bissaka e Fosu-Mensah a destra. Pogba e Matic sono pronti a riprendersi il posto in mediana; davanti a loro c’è Bruno Fernandes diventato subito un elemento fondamentale della squadra, nel reparto avanzato si va ovviamente verso la conferma dei due attaccanti Rashford e Martial, che agiranno in linea. Il Chelsea di Lampard invece scommette sul 4-2-3-1: c’è Kepa Arrizabalaga in porta, poi una linea difensiva nella quale Thiago Silva ha debuttato e va per la conferma al fianco di Zouma, lasciando sugli esterni Azpilicueta e Marcos Alonso. Centrocampo guidato come sempre da Jorginho, insieme a lui ci sarà il francese Kanté che è un equilibratore perfetto per la squadra; poi una linea di trequarti nella quale salgono le quotazioni di Pulisic e Mason Mount, Havertz giocherà in posizione centrale avendo in Timo Werner il punto di riferimento avanzato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per il pronostico su Manchester United Chelsea ci dicono che la squadra favorita è quella di casa, ma all’interno di un grande equilibrio: il segno 1 che identifica la vittoria dei Red Devils vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 2,45 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo dei Blues porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la puntata. Il segno X, da giocare per l’ipotesi del pareggio, per questo bookmaker ha un valore pari a 3,55 volte l’importo che avrete investito.



