DIRETTA/ Manchester United Chelsea video streaming tv: a Mosca il precedente di lusso

DIRETTA MANCHESTER UNITED CHELSEA: LA STORIA

La storia di Manchester United Chelsea naturalmente è ricchissima di spunti: sarebbe davvero impresa ardua riassumere qui i testa a testa tra queste due squadre, e allora possiamo parlare di un periodo nel quale le due squadre si sono contese direttamente e fieramente la Premier League. Il Chelsea, che non vinceva il titolo dal 1955, è tornato a farlo grazie a José Mourinho nel 2005: nell’era della Premier League (iniziata nel 1992-1993) il Manchester United aveva già messo in bacheca la bellezza di 8 titoli in 12 anni. Da quel momento però i Blues sono riusciti a spezzarne il dominio.

Hamilton e Serena Williams vogliono comprare Chelsea/ 10 mln a testa per l'acquisto

Per il Chelsea i campionati vinti fino all’addio di Sir Alex Ferguson sono stati solo tre ma anche più di qualunque altra rivale dei Red Devils (Arsenal a parte), inoltre va detto che per tre volte la squadra di Londra è giunta seconda alle spalle del Manchester United (nel 2007, 2008 e 2011) mentre la classifica al contrario si è verificata nel 2006. Al netto delle posizioni finali tuttavia, in quegli anni le tre grandi riconosciute nel calcio inglese erano sicuramente Manchester United, Chelsea e Arsenal; i Gunners sono rapidamente ed inesorabilmente calati alla distanza, ai Red Devils sta succedendo ora ma quegli anni di fierissima rivalità sono ancora vivi nella memoria di tutti gli appassionati… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Liverpool Manchester United (risultato finale 4-0): poker di Salah!

DIRETTA MANCHESTER UNITED CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta tv di Manchester United Chelsea è su Sky. I telespettatori che sono abbonati al pacchetto Sport non dovranno fare altro che collegarsi al canale prestabilito per godere della visione della avvincente partita di Premier League in programma giovedì 28 aprile 2022. In alternativa, il big match potrà essere seguito anche in streaming su Sky Go.

MANCHESTER UNITED CHELSEA: SPETTACOLO ASSICURATO!

La diretta di Manchester United Chelsea, big match valido per la trentasettesima giornata di Premier League, andrà in scena giovedì 28 aprile a partire dalle ore 20.45 all’Old Trafford. Un appuntamento da non perdere a livello internazionale, in virtù della storicità di questo incontro.

DIRETTA/ Real Madrid Chelsea (risultato finale 2-3 dts): Blancos in semifinale!

La classifica vede favoriti i Blues, che al momento si trovano al terzo posto, ormai lontani dai primi due piazzamenti. I Red Devils, invece, in questa annata non stanno dando il meglio di sé, tanto che occupano il sesto posto e sono in lotta per l’Europa. Nelle ultime due giornate sono arrivate anche due sconfitte contro Arsenal e Liverpool. Lo scorso turno ha invece regalato una vittoria agli uomini di Thomas Tuchel, che hanno battuto il West Ham nonostante Jorginho abbia sbagliato un calcio di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED CHELSEA

Le probabili formazioni della diretta Manchester United Chelsea sono caratterizzate da diverse assenze pesanti. I padroni di casa devono infatti rinunciare agli infortunati Cavani, Pogba, Greenwood e Shaw, con anche Fred che è in dubbio.

Il tecnico ad interim Ralf Rangnick dovrebbe dunque proporre un 4-2-3-1 così strutturato: De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Matic; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo. Gli ospiti invece non avranno a disposizione Chilwell, Hudson-Odoi e Kovacic, con Christensen e Rudiger che non sono al meglio. Il tecnico Thomas Tuchel dovrebbe dunque optare per un 3-4-1-2 così disegnato: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Azpilicueta; Ziyech, Kante, Jorginho, Alonso; Mount; Havertz; Werner.

QUOTE MANCHESTER UNITED CHELSEA

Le quote della diretta Manchester United Chelsea, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, sono piuttosto equilibrate, sebbene lievemente a favore dei Blues. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 3,05. Il pareggio, con il segno X, è fissato invece a 3,60. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto infine a 2,25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA