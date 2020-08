Diretta Manchester United Copenaghen/ Streaming video tv, quarti di Europa League

Manchester United Copenaghen, in diretta dal Rhein Energie Stadion di Colonia (Germania) alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 10 agosto 2020, si gioca per i quarti di finale di Uefa Europa League 2019-2020 in partita secca, come prevede la nuova formula della Final Eight dovuta alla pandemia di Coronavirus che per molti mesi ha bloccato anche il calcio europeo. La diretta di Manchester United Copenaghen metterà di fronte una big come i Red Devils, tra le principali favorite per il successo finale di questa Europa League, e una possibile candidata al ruolo di outsider, cioè i danesi del Copenaghen, mercoledì scorso protagonisti di una bellissima vittoria per 3-0 contro i turchi del Basaksehir, grazie alla quale hanno ribaltato la sconfitta dell’andata. Per il Manchester United invece il ritorno degli ottavi è stata una pura formalità, dal momento che la pratica Lask Linz era stata archiviata già all’andata. Ecco dunque che i Red Devils hanno il ruolo di favoriti in Manchester United Copenaghen, ma attenzione alle insidie di una partita secca, nella quale potrebbe essere più facile rovesciare le gerarchie teoriche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MANCHESTER UNITED COPENAGHEN

La diretta tv di Manchester United Copenaghen sarà disponibile per gli abbonati Sky Sport sui canali della piattaforma satellitare, che detiene i diritti per questa edizione della Uefa Europa League. Di conseguenza per gli abbonati vi sarà anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED COPENAGHEN

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Manchester United Copenaghen. Modulo 4-2-3-1 per Solskjaer, che potrebbe sfruttare il parziale turnover fatto mercoledì sera contro il Lask: stavolta infatti potrebbero trovare più spazio i vari Pogba, Pereira e Martial (che sono entrati in campo a partita in corso), piuttosto che Wan-Bissaka, Matic e Rashford, che sono invece rimasti in panchina ad Old Trafford sino al triplice fischio finale. La rotazione potrebbe aiutare molto in questi giorni intensi, nei quali ci si gioca tutto ad ogni partita. In casa Copenaghen ci sembra invece doveroso confermare quanto più possibile i protagonisti del 3-0 al Basaksehir, dunque salvo imprevisti mister Solbakken potrebbe confermare il 4-4-2 con Johnsson in porta, difesa a quattro composta da Varela, Nelsson, Bjelland e Boilesen, mentre a centrocampo potrebbero agire gli esterni Pepe Biel e Falk più Mudrazija e Zeca nel cuore della mediana, infine il tandem d’attacco Wind-Kaufmann.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Manchester United Copenaghen, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia Snai su questa partita. I Red Devils partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,28. Si sale poi fino a quota 5,50 in caso di pareggio (segno X) e addirittura fino a 9,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Copenaghen, che sicuramente ribalterebbe i pronostici sulla carta.



