Diretta/ Manchester United Everton (Premier League) streaming tv: sfida ai piani alti

DIRETTA MANCHESTER UNITED EVERTON: BIG MATCH IN PREMIER!

Manchester United Everton, in diretta sabato 6 febbraio 2021 alle ore 21.00 dall’Old Trafford di Manchester, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno della Premier League inglese. Sfida ai piani alti con i Red Devils che hanno ceduto da poco la vetta della classifica ai cugini del City e l’Everton di Ancelotti che insegue la zona Champions. Dopo il sorpasso subito in vetta il Manchester United ha saputo reagire e nel turno infrasettimanale di Premier si è guadagnato la copertina con un clamoroso 9-0 rifilato al Southampton. Un’evenienza davvero curiosa considerando che il Southampton si è trovato a subire 9 gol in una partita per la stessa volta in poco più di un anno, considerando che il 25 ottobre 2019 era stato il Leicester a segnarne 9 ai “Saints”.

Il Manchester non si è fatto comunque problemi e ora lancia il guanto di sfida alla squadra di Ancelotti, ripartita dopo un periodo no con il colpaccio in casa del Leeds United di Bielsa. “Toffees” ora sesti a -4 dalla zona Champions, per l’Europa ci sarà ancora da lottare ma i Blues di Liverpool hanno dimostrato di saper reagire alle avversità.

DIRETTA MANCHESTER UNITED EVERTON IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Everton sarà garantita naturalmente sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia delle partite della Premier League inglese. In aggiunta alla classica diretta televisiva, ricordiamo la possibilità di usufruire anche della diretta streaming video, che sarà garantita tramite sito o applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED EVERTON

Le probabili formazioni della sfida tra Manchester United e Everton presso l’Old Trafford di Manchester. I padroni di casa allenati da Ole Gunnar Solskjaer scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Pogba; Martial. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Carlo Ancelotti con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Pickford; Holgate, Mina, Keane, Digne; Doucoure, Sigurdsson; Iwobi, Rodriguez, Richarlison; Calvert-Lewin.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Manchester United Everton: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.55 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 6.00 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 4.10 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA