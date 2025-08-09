Diretta Manchester United Fiorentina streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei viola (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA MANCHESTER UNITED FIORENTINA: AMICHEVOLE A OLD TRAFFORD

Lo scenario è di enorme prestigio, attenzione invece all’orario che è abbastanza insolito: parliamo naturalmente della diretta Manchester United Fiorentina, che si giocherà ad Old Trafford, la casa dei Red Devils, con fischio d’inizio alle ore 13.45 italiane di oggi, sabato 9 agosto 2025.

Per la Fiorentina del nuovo allenatore Stefano Pioli sarà il terzo e ultimo appuntamento in amichevole di questi intensi giorni in Inghilterra, parte fondamentale della preparazione dei viola non soltanto verso l’inizio del campionato, ma anche verso i playoff di Conference League, appuntamento ormai classico per i gigliati.

L’inizio non era stato particolarmente felice, perché contro il Leicester era arrivata una brutta sconfitta per 2-0 domenica scorsa. Passi avanti nella seconda amichevole, tra l’altro contro una rivale teoricamente di maggiore spessore, grazie al pareggio per 0-0 ottenuto nella partita di martedì contro il Nottingham Forest.

Adesso eccoci all’appuntamento più prestigioso di tutti, a Old Trafford contro il Manchester United, anche se in realtà i Red Devils sono reduci dal modesto quindicesimo posto nello scorso campionato, con finale di Europa League che però non ha salvato la stagione a causa del ko con il Tottenham. Resta comunque un sabato di lusso, cosa ci dirà la diretta Manchester United Fiorentina?

MANCHESTER UNITED FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ci sarà una ottima copertura per la diretta Manchester United Fiorentina in tv, o per meglio dire in diretta streaming video, grazie alla piattaforma Dazn ma in verità anche alla trasmissione sul sito Internet ufficiale della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED FIORENTINA

Ruben Amorim, tecnico portoghese dei Red Devils, dovrebbe scegliere il 3-4-2-1 nelle probabili formazioni per la diretta Manchester United Fiorentina: Bayindir in porta; l’ex Juventus De Ligt con Maguire e Heaven nella difesa a tre; linea a quattro invece a centrocampo con Dalot, Fernandes, Mainoo e l’ex Lecce Dorgu; infine, in attacco potremmo ipotizzare Amad e Cunha alle spalle del centravanti ex Atalanta Hojlund.

Anche la Fiorentina dovrebbe presentarsi a Old Trafford con uno speculare modulo 3-4-2-1: il grande ex De Gea sarà protetto da una retroguardia a tre formata da Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri; a centrocampo invece da destra a sinistra per i viola potrebbero giocare Dodò, Richardson, Fagioli e Gosens; infine in attacco scegliamo Ndour e Fazzini a sostegno della prima punta e bomber Kean.