DIRETTA MANCHESTER UNITED GALATASARAY/ Video streaming tv: incrocio n° 7 (Champions League, 3 ottobre 2023)

DIRETTA MANCHESTER UNITED GALATASARAY: I TESTA A TESTA

La diretta di Manchester United Galatasaray ci farà compagnia tra poco: partita che torna a disputarsi dopo 11 anni, e che ha un totale di sei incroci tutti validi per la Champions League. Abbiamo un secondo turno nel 1993, quando ancora la formula del torneo era diversa, e poi i gironi l’anno seguente e ancora, appunto, nel 2012: il Galatasaray è finalmente riuscito a vincere una partita nel novembre di questa edizione, ultima sfida di sempre fino a questa sera e risolta, all’Ali Sami Yen, dal gol di Burak Yilmaz. Grande incrocio quello, perché in panchina c’erano Fatih Terim da una parte e Alex Ferguson dall’altra.

Video/ Galatasaray Copenaghen (2-2) gol e highlights: Tete completa la rimonta (Champions, 20 settembre 2023)

A Old Trafford abbiamo due vittorie del Manchester United e un pareggio, spicca il 4-0 del dicembre 1994 con le firme di Simon Davies, David Beckham, Roy Keane e l’autorete di Bulent Korkmaz. I Red Devils hanno solo questi due successi, non avendo mai vinto a Istanbul; tuttavia tra il novembre 1993 e il settembre 2012 hanno avuto una striscia di quattro partite in cui non hanno mai subito gol contro il Galatasaray, prima appunto della marcatura di Burak Yilmaz 11 anni fa. Vedremo come andrà stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Bayern Monaco Manchester United (risultato finale 4-3): la chiude Tel (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA MANCHESTER UNITED GALATASARAY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Galatasaray sarà garantita sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, inoltre ricordiamo che la diretta streaming video di Manchester United Galatasaray sarà a sua volta garantita da Sky Go, Mediaset Infinity e Now TV ai rispettivi abbonati.

MANCHESTER UNITED GALATASARAY: PARTITA NON SCONTATA!

Manchester United Galatasaray, diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kruzilak, si giocherà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 3 ottobre 2023, naturalmente allo stadio Old Trafford di Manchester per la seconda giornata nel gruppo A di Champions League 2023-2024. Dopo il precedente turno di un paio di settimane fa, la diretta di Manchester United Galatasaray è già una partita nella quale entrambe le formazioni cercheranno il riscatto, a cominciare dai Red Devils che arrivano dalla sconfitta per 4-3 nel pirotecnico big-match sul campo del Bayern Monaco.

Diretta/ Galatasaray Copenaghen (risultato finale 2-2): pari con Tete! (Champions 20 settembre 2023)

Fu comunque una eccellente prestazione anche per il Manchester United, che sulla carta è naturalmente la seconda favorita del gruppo per la qualificazione agli ottavi, però adesso deve iniziare a fare punti. Il Galatasaray invece al debutto ha pareggiato in casa contro il Copenaghen, per di più evitando la sconfitta solo nel finale: se si pensa che per i turchi doveva essere in teoria la partita più facile del girone, adesso la strada è tutta in salita. Il pronostico è chiaro, ma cosa ci dirà la diretta di Manchester United Galatasaray?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED GALATASARAY

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Manchester United Galatasaray. L’olandese Erik Ten Hag dovrebbe schierare i Red Devlis padroni di casa secondo il modulo 4-2-3-1, con questi undici possibili titolari: Onana in porta; la difesa a quattro formata da Dalot, Varane, Lisandro Martinez e Shaw; in mediana la coppia formata da Casemiro ed Eriksen; infine nel reparto offensivo ecco la trequarti del Manchester United formata da Antony, Bruno Fernandes e Rashford alle spalle del centravanti Hojlund.

Okay Buruk, allenatore degli ospiti turchi, invece dovrebbe proporre il suo Galatasaray secondo il modulo 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale nel quale gli undici titolari potrebbero essere i seguenti: in porta Muslera; davanti a lui, i quattro difensori Boey, Ayhan, Sanchez e Angeliño; a centrocampo il terzetto formato da Ndombélé, Torreira e Demiraby; infine, nell’attacco dei turchi dovrebbero trovare posto sulla trequarti Ziyech e Zaha, naturalmente a sostegno della prima punta Icardi.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Manchester United Galatasaray in base alle quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match di Champions League. Il segno 1 per la vittoria inglese è favorito, essendo quotato a 1,45; si sale poi a quota 4,75 sul segno X in caso di pareggio, infine un colpaccio del Galatasaray varrà 6,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA