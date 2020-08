Diretta Manchester United Lask/ Streaming video tv: ipoteca inglese, Europa League

Manchester United Lask, in diretta dallo stadio Old Trafford alle ore 21.00 italiane di questa sera, mercoledì 5 agosto 2020, si gioca per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La competizione torna protagonista dopo la ben nota sosta forzata di cinque mesi dettata dall’emergenza Coronavirus: completati i campionati nazionali, ora c’è spazio per le Coppe europee in un mese di agosto che si annuncia anomalo ma molto intenso. Per presentare la diretta di Manchester United Lask bisogna dunque ricordare che nella partita d’andata, gioca l’ormai lontano 12 marzo scorso, i Red Devils erano andati a vincere in Austria con uno 0-5 che non necessita di particolari commenti e che ci fa capire come la pratica di questa doppia sfida sia già chiusa. Solo per la precisione annotiamo che con un successo del Lask per 0-5 si andrebbe ai tempi supplementari, mentre gli austriaci avanzeranno già al 90′ solo con un successo con cinque gol di scarto ma segnandone almeno sei, oppure vincendo con almeno sei gol di scarto. Di fatto, naturalmente, per il Manchester United sarà un ritorno soft in Europa League in vista della Final Eight in Germania.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MANCHESTER UNITED LASK

La diretta tv di Manchester United Lask sarà garantita sui canali di Sky, che detiene i diritti per l’Europa League. Di conseguenza, per gli abbonati alla televisione satellitare possiamo ricordare che sarà messa a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LASK

Sulle probabili formazioni di Manchester United Lask, in una situazione che inevitabilmente è a dir poco particolare utilizziamo come modello le scelte dei due allenatori per la partita d’andata, anche se da allora sono passati quasi cinque mesi ed è cambiato il mondo. Modulo 4-2-3-1 per il Manchester United, che aveva schierato Romero in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Williams, Maguire, Bailly e Shaw; ecco poi in mediana la coppia Fred-McTominay, mentre sulla trequarti avevano agito Mata, Bruno Fernandes e James in appoggio alla prima punta Ighalo. Il Lask aveva proposto un 3-4-3 coraggioso sulla carta, ma sommerso sotto cinque gol: Schlager in porta; in difesa Ranflt, Ramsebner e capitan Trauner; nella linea di centrocampo erano stati titolari Relter, Michorl, Holland e Renner, infine nel tridente d’attacco Tetteh, Klauss e Frleser avevano giocato dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo a Manchester United Lask anche sotto il profilo del pronostico e delle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita di Europa League. Il segno 1 è naturalmente favorito ed è proposto a 1,25; si sale poi a quota 6,00 già in caso di segno X per il pareggio, mentre un successo esterno del Lask varrebbe ben 11,00 volte la posta in palio per chi avesse osato giocare il segno 2.



