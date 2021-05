Diretta Manchester United Leicester/ Streaming video tv: big-match, Premier League

DIRETTA MANCHESTER UNITED LEICESTER: SFIDA NELLE PARTI ALTE!

Manchester United Leicester, in diretta alle ore 19.00 italiane (le 18.00 locali) di questa sera, martedì 11 maggio 2021, si gioca per la trentaseiesima giornata della Premier League inglese 2020-2021 e sarà naturalmente una bella sfida tra la seconda e la quarta in classifica del campionato d’Oltremanica. La diretta di Manchester United Leicester sarà seguita con interesse anche dal Manchester City, che potrebbe ricevere matematicamente il titolo, che d’altronde non è in discussione con dieci punti di vantaggio sui cugini dello United, che comunque cercheranno di rinviare la festa dei cugini, anche se naturalmente ormai per i Red Devils l’obiettivo fondamentale del finale di stagione è la finale di Europa League, raggiunta eliminando la Roma in semifinale. La partita contro il Manchester United potrebbe invece essere fondamentale per il Leicester, che deve difendere il prezioso quarto posto che varrà a fine campionato la qualificazione in Champions League dall’assalto di molte pretendenti. Sarà dunque una partita da non perdere: che cosa succederà in Manchester United Leicester?

Diretta/ Manchester City Chelsea (risultato finale 1-2): la decide Marcos Alonso

DIRETTA MANCHESTER UNITED LEICESTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Leicester sarà visibile sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che la televisione satellitare detiene i diritti per trasmettere in esclusiva la Premier League inglese. Di conseguenza, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile sempre per gli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go.

Tifosi Manchester United invadono Old Trafford/ Video rabbia per Superlega: vergogna!

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LEICESTER

Scoprendo adesso le probabili formazioni di Manchester United Leicester, possiamo ipotizzare per i padroni di casa un modulo 4-2-3-1 con questi possibili interpreti: Henderson in porta; Tuanzebe, Lindelof, Bailly e Telles da destra a sinistra nella linea a quattro della difesa dello United; ecco poi Matic e McTominay nella coppia in mediana; la trequarti dovrebbe essere “occupata” da Pogba, Mata e Greenwood, che ci attendiamo dunque in campo dal primo minuto a supporto del centravanti, che sarà Cavani. Per il Leicester il modulo di riferimento dovrebbe invece essere il 3-4-1-2 con il figlio d’arte Schmeichel naturalmente fra i pali; difesa a tre formata da Amartey, Soyuncu e Fofana; a centrocampo da destra a sinistra l’ex Atalanta Castagne, Ndidi, Tielemans e Thomas; infine in attacco avremo il trequartista Perez alle spalle dei due attaccanti Iheanacho e Vardy.

Diretta/ Manchester United Liverpool (risultato 0-0): UFFICIALE, gara rinviata!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Manchester United Leicester in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,45, mentre in caso di colpaccio del Leicester il segno 2 vale 2,90 volte la posta in palio. L’ipotesi più remunerativa invece sarebbe il pareggio, perché il segno X a Old Trafford è quotato a 3,30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA