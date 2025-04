DIRETTA MANCHESTER UNITED LIONE (RISULTATO 1-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Inghilterra la partita tra Manchester United e Lione è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa partono forte riuscendo a passare subito in vantaggio al 10′ grazie alla rete messa a segno da Ugarte, su assist di Garnacho. Ecco le formazioni ufficiali: MANCHESTER UNITED (3-4-3) – Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Hojlund, B.Fernandes. A disposizione: Bayindir, Heaton, Lindelof, Mount, Eriksen, Shaw, Mainoo, Amass, Moorhouse, Kamson, Kukonki. Allenatore: Amorim. LIONE (4-3-3) – Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tolisso, Akouokou, Veretout; Cherki, Mikautadze, Almada. Allenatore: Fonseca. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Lione Manchester United (risultato finale 2-2): Cherki all'ultimo respiro (10 aprile 2025)

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIONE STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

È in chiaro su Tv8 la diretta Manchester United Lione, oltre che su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; diretta streaming video garantita anche su Now Tv per tutti gli abbonati.

SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Manchester United Lione, e lo abbiamo accennato: vada come vada, la Premier League 2024-2025 è già diventata la peggiore nella storia dei Red Devils, dopo la sconfitta per 4-1 maturata domenica contro il Newcastle. Il Manchester United chiuderà al massimo a quota 56 punti: è clamoroso il fatto che già a sei giornate dalla conclusione sappia già che in ogni caso non potrà fare meglio del 2021-2022, quando si fermò a 58.

Fonseca torna sulla squalifica di 9 mesi/ “Vogliono farmi esempio per il calcio francese” (10 aprile 2025)

Era il Manchester United segnato dal grande ritorno di Cristiano Ronaldo, che Ole Gunnar Solskjaer aveva poi lasciato a Ralf Rangnick: quei 58 punti erano comunque “bastati” per il sesto posto e l’approdo in Europa League.

La squadra era arrivata a -11 dal quinto posto dell’Arsenal, oggi non ci sarà in alcun modo la qualificazione alle coppe europee e allora, come già detto, l’unico modo per tornare tra i grandi sarà quello di vincere l’Europa League, ma bisognerà provare a passare su un Lione che in Ligue 1 è quarto a un punto dal Marsiglia, attualmente qualificato in Champions League, e che dunque può sognare.

DIRETTA/ Manchester United Manchester City (risultato finale 0-0): ci prova al volo Mount (6 aprile 2025)

Tocca ora metterci comodi e stare a vedere cosa ci dirà il campo in una partita comunque entusiasmante e che somiglia, almeno in Europa League, ad una finale anticipata: ci siamo, la diretta Manchester United Lione sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIONE: RISCATTO RED DEVILS?

Finalmente la diretta Manchester United Lione che, alle ore 21:00 di giovedì 17 aprile presso Old Trafford, ci darà l’esito del ritorno dei quarti e dunque chi andrà in semifinale in Europa League 2024-2025: la partita di andata è stata una girandola di emozioni, in Francia abbiamo avuto un 2-2 e di conseguenza è tutto davvero aperto, con il Manchester United che tramite l’Europa League, dove il rendimento è sempre stato positivo, ha la possibilità di salvare una stagione fin qui pessima, che era iniziata con premesse totalmente diverse ma che, almeno in Premier League, si è già rivelata essere la peggiore di sempre.

Spera anche il Lione, che ha tutto per vincere l’Europa League: Paulo Fonseca può togliersi qualche sassolino dalla scarpa anche riguardo la maxi squalifica subita in Ligue 1, che comunque non gli impedisce di sedersi in panchina nella competizione internazionale e aiutare una squadra che sogna il colpo grosso a Old Trafford, e che i Red Devils dovranno assolutamente onorare. Siamo davvero pronti a seguire insieme questa entusiasmante diretta Manchester United Lione, aspettando il fischio di inizio concentriamoci su come le due squadre potrebbero essere schierate in campo, dando un breve sguardo alle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LIONE

Ruben Amorim cambia dopo la scoppola subita a Newcastle: nella diretta Manchester United Lione potrebbe comunque puntare sul 3-4-2-1, da capire se in porta tornerà Onana (pronto nel caso Bayindir) dopo l’esclusione di domenica, nel terzetto difensivo possono essere confermati sia Mazraoui che Yoro con Maguire a completare il reparto, a quel punto Dorgu da terzino sinistro e Dalot che si tiene la maglia da titolare sull’altro versante, in mezzo invece si rivede Casemiro che farà reparto insieme a Ugarte, dunque panchina sia per Mainoo che per Eriksen con Bruno Fernandes e Garnacho ad accompagnare Hojlund, che è favorito su Zirzkee in gol all’andata.

Lione schierato da Fonseca con il 4-3-3, ci sono Maitland-Niles e Tagliafico sulle corsie esterne basse mentre Mata e Niakhaté sono in vantaggio su Caleta-Car per completare la difesa, Perri fa il portiere mentre Veretout tiene le fila del gioco a centrocampo, dove Akouokou fa il frangiflutti centrale e Tolisso agisce come mezzala box to box, anche stasera dunque Matic, che aveva acceso la vigilia dell’andata, dovrebbe partire dalla panchina. Avremo poi un tridente con Mikautadze riferimento avanzato da centravanti, Cherki e Thiago Almada saranno invece gli esterni, dalla panchina occhio al veterano Lacazette.

QUOTE E PRONOSTICO MANCHESTER UNITED LIONE

Red Devils largamente favoriti nella diretta Manchester United Lione, secondo i bookmaker: la Snai a quotato a 1,67 volte la giocata il segno 1 per la vittoria degli inglesi, mentre arriviamo ad un valore di 4,60 volte la posta in palio per il segno 2 che identifica l’opzione del successo esterno del Lione. Per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, questa agenzia vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 3,85 volte l’importo che avrete pensato di mettere sul piatto.