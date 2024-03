DIRETTA/ Manchester United Liverpool video streaming tv: incrocio numero 14 in FA Cup (oggi 17 marzo 2024)

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: I TESTA A TESTA

Sarebbe ovviamente arduo raccontare la diretta di Manchester United Liverpool attraverso i suoi precedenti; siamo però nei quarti di FA Cup e allora possiamo fare un rapido focus sulle gare giocate in questa competizione. In totale ne troviamo 13, con un bilancio nettamente a favore dei Red Devils: il Manchester United si è imposto in nove occasioni, con due sole vittorie del Liverpool e altrettanti pareggi, di cui uno anche ai supplementari nella semifinale del 1985, con replay che quattro giorni più tardi il Manchester United aveva vinto 2-1. Le uniche due vittorie del Liverpool sono arrivate ad Anfield, nel 2006 e 2012; un’epoca anche di molto precedente all’avvento di Jurgen Klopp, che qui a Old Trafford ha perso 3-2 nel quarto turno di tre anni fa.

Dunque oggi potrebbe esserci la storia, con la prima vittoria di sempre del Liverpool, naturalmente in FA Cup, sul campo dei Red Devils; da notare ovviamente che in due occasioni questa partita è stata la finale della competizione e il Manchester United ha vinto in entrambe le occasioni. Nel lontano 1977 avevano deciso Stuart Pearson e Jimmy Greenhoff, in mezzo il pareggio di Jimmy Case con tre gol in tre minuti; nel 1996 Sir Alex Ferguson aveva battuto il collega Roy Evans grazie alla rete messa a segno da Eric Cantona, quando mancavano cinque minuti al 90’. Sarà molto interessante scoprire come andrà oggi la diretta di Manchester United Liverpool… (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Manchester United Liverpool sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare di Sky, previo però l’acquisto del pacchetto Calcio che sblocca i canali dal 251 in poi, dove la partita sarà trasmessa. In alternativa, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, mediante le medesime modalità sarà possibile vedere questa gara in streaming su questa piattaforma.

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: QUARTO DI FINALE SCOPPIETTANTE!

La FA Cup è arrivata ai quarti di finale e siamo pronti a raccontarvi la diretta di Manchester United Liverpool, l’ora x è stata fissata per oggi 17 marzo alle 16,30. Due squadre con destini contrastanti si preparano a sfidarsi sul terreno dell’Old Trafford. Da un lato, gli uomini di Ten Hag del Manchester United, che stanno vivendo un momento altalenante in campionato ma che, in coppa, riescono a tirare fuori il meglio di sé.

Dall’altro, il Liverpool determinato a conquistare lo scudetto e a coronare la stagione con ulteriori successi, nella speranza di aggiungere qualche trofeo in più alla bacheca e di rendere memorabile l’ultima stagione di Klopp sulla panchina dei Reds.

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: PROBABILI FORMAZIONI

Avendo tempo a disposizione passiamo l’attenzione alla diretta di Manchester United Liverpool per passare alle probabili formazioni, cominciamo da Ten Hag che confermi Bruno Fernandes sulla trequarti. Il portoghese è fondamentale per il gioco dei Red Devils, in grado di rifinire le azioni per le punte ma anche di cercare conclusioni pericolose da fuori area.

Klopp si trova di fronte ad una scelta difficile riguardo la formazione del Liverpool. Con Luis Diaz e Salah entrambi in lizza per un posto nel reparto offensivo, sembra che al momento il primo sia favorito nonostante abbia sprecato molte occasioni nel recente confronto contro il City.

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL, LE QUOTE

Passiamo in rassegna le quote della diretta di Manchester United Liverpool grazie al sito di Sisal: il segno 1 è stato quotato a 2,3 mentre la vittoria Reds distinta dal segno 2 a 2,4. Per il pareggio nei novanta minuti invece la quota si aggira sul 2,8.











