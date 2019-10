Diretta Manchester United Liverpool/ Streaming video tv: big match in Premier League

Manchester United Liverpool sarà diretta dal signor Martin Atkinson, e si gioca alle ore 17:30 italiane di domenica 20 ottobre: una grande classica del calcio inglese, nella nona giornata della Premier League 2019-2020, mette di fronte due squadre che sono rivali storiche e il cui incrocio è sempre delicatissimo a prescindere. Lo è ancora di più oggi, perchè a Old Trafford i Reds arrivano con otto vittorie in altrettante partite: punteggio pieno e 8 punti di vantaggio sul Manchester City, sulla riva rossa della Mersey si sogna quel titolo nazionale che manca ormai da 29 anni e che finalmente sembra essere realmente alla portata. Il Manchester United è in crisi: appena due vittorie, un punto nelle ultime tre e un successo esterno che manca ormai da tempo sono tutti ingredienti di una ricetta che ha portato i Red Devils attualmente fuori dalla zona europea, e soprattutto potrebbe sancire le ultime tre posizioni in caso di ko. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Manchester United Liverpool, perchè il big match come spesso accade potrebbe fare rinascere una grande squadra in difficoltà; nel frattempo leggiamo le possibili scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

La diretta tv di Manchester United Liverpool è disponibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), canali del decoder di Sky e dunque riservati in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare; come sempre per loro ci sarà la possibilità di assistere alla partita tramite l’applicazione Sky Go, attivando senza costi il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Non sono troppe le certezze di Ole Gunnar Solskjaer nell’approcciare Manchester United Liverpool; rispetto alla sconfitta di Newcastle potrebbe cambiare qualcosa ma gli infortuni dicono la loro parte. Greenwood potrebbe essere l’arma a sorpresa, schierato eventualmente alle spalle di Rashford con Daniel James che potrebbe agire a supporto, in un ideale 4-2-3-1 che prevederebbe anche Mata a giocare sulla destra. A centrocampo dunque sarebbero in due di troppo tra Fred, Andreas Pereira (che può avanzare il suo raggio d’azione), McTominay e Matic; difesa con Maguire che sarà supportato da Rojo, a destra Dalot con Ashley Young dall’altra parte mentre De Gea sarà il portiere. Il Liverpool conferma ovviamente il 4-3-3: ancora da stabilire chi giocherà da mezzala tra Wijnaldum ed Henderson dando per assodato che Milner e Fabinho ci saranno, Van Dijk e Lovren (o Joe Gomez) a protezione di Adrian mentre Alexander-Arnold e Robertson come al solito saranno i terzini. Davanti, il tridente ormai diventato quasi una filastrocca: Salah, Firmino, Sadio Mané.

I Reds sono favoriti nel pronostico di Manchester United Liverpool, e non di poco considerando anche il fattore campo: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 per la vittoria dei Reds vale 1,73 volte la somma mesa sul piatto, mentre arriviamo già ad un valore di 4,50 volte la puntata per il segno 1 che identifica il successo dei Red Devils. Con il pareggio, regolato dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,90 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



