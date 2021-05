Diretta Manchester United Liverpool/ Streaming video tv: il “derby” d’Inghilterra

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: CHE PARTITA!

Manchester United Liverpool, in diretta dallo stadio di Old Trafford alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 2 maggio 2021, per la trentaquattresima giornata di Premier League, di cui costituisce in assoluto la sfida più sentita. La diretta di Manchester United Liverpool infatti può essere considerata il “derby” d’Inghilterra, la rivalità più sentita ai vertici del calcio d’Oltremanica, anche se in questa stagione il campionato non sta riservando grandi soddisfazioni a Red Devils e Reds.

Diretta/ Arsenal Everton (risultato finale 0-1) streaming tv: autogol di Leno!

Per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer c’è comunque un prezioso secondo posto in classifica – sia pure alle spalle dei cugini del City – che dovrebbe garantire senza patemi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, tasto invece diventato clamorosamente delicato per i campioni d’Inghilterra in carica del Liverpool di Jurgern Klopp, che infatti al momento sono fuori dalle prime quattro. La posta in palio dunque potrebbe essere alta soprattutto per gli ospiti, ma d’altronde sappiamo bene che Manchester United Liverpool è una partita che tutti vogliono vincere a prescindere da ogni altro calcolo…

Superlega & Premier League/ Gli altri club inglesi sfiduciano gli scissionisti?

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Liverpool sarà garantita da Sky Sport, che trasmette in esclusiva ad ogni giornata le migliori partite della Premier League inglese. Di conseguenza, per gli abbonati alla televisione satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video della partita, fornita come di consueto dal servizio Sky Go tramite sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LIVERPOOL

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Manchester United Liverpool, sono particolarmente attese le scelte di Ole Gunnar Solskjaer, che deve infatti gestire il doppio impegno con l’Europa League, che anzi potrebbe avere la priorità sul campionato dal momento che il destino dei Red Devils in Premier League sembra essere ormai deciso. Il turnover non sarà eccessivo perché la sfida con il Liverpool non può mai essere snobbata, ma di certo ci aspettiamo qualche cambio nel Manchester United rispetto a giovedì sera contro la Roma. Per Jurgen Klopp invece nessun calcolo: il Liverpool deve vincere per evitare di scivolare sempre più lontano da un quarto posto clamorosamente a rischio per i Reds, di conseguenza il Liverpool scenderà in campo ad Old Trafford senza dubbio con la migliore formazione possibile.

José Mourinho esonerato dal Tottenham/ Chi è nuovo allenatore? Spunta nome di Sarri

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Manchester United Liverpool in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Si tratta di un pronostico piuttosto equilibrato, ma con i padroni di casa leggermente sfavoriti, dal momento che il segno 2 vale 2,50 volte la posta in palio mentre con il segno 1 si arriverebbe a 2,70. Infine, l’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, dal momento che il segno X è quotato a 3,45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA