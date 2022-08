DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL/ Streaming video tv: la partita della svolta?

Diretta Manchester United Liverpool, il derby d’Inghilterra per riaccendere la fiamma

La diretta di Manchester United Liverpool inizierà questa sera alle ore 21,00, Lunedì 22 Agosto. Non c’è miglior modo che iniziare una nuova settimana che con il derby d’Inghilterra, che a differenza degli ultimi anni potrebbe regalare ancora più emozioni a tutti gli amanti della Premier League: infatti le due squadre arrivano a questa partita con il morale sotto ai piedi. Da una parte abbiamo il Liverpool che non riesce ad andare oltre il pareggio in questo inizio di campionato. Infatti i Reds sono dodicesimi nella massima serie inglese e devono ritrovare quell’aggressività e di pressare a tutto campo che avevano un tempo.

Invece il Manchester United sembra vivere un incubo, i red devils non solo non riescano a trovare la via del goal ma ne subiscono anche troppi. Quattro nell’ultima partita contro il Brentford. In più l’aria che si respira in casa Manchester è tutt’altro che incoraggiante: circolano parecchie voci sulla partenza di Cristiano Ronaldo e in più si cerca un rinforzo a centrocampo che possa dare manforte ai compagni di reparto più gracili e poco adatti al calcio di oltremanica. Rilanciarsi o affondare, questo è il “manifesto” della diretta di Manchester United Liverpool…

Diretta Manchester United Liverpool streaming video tv, dove vederla?

Come da anni ormai per vedere le partite di Premier League, ecco che per usufruire della diretta tv di Manchester United Liverpool bisognerà collegarsi ai canali di Sky Sport o in alternativa accedere alla piattaforma di NowTv per la diretta streaming video.

Manchester United Liverpool probabili formazioni

In attesa che la diretta di Manchester United Liverpool abbia inizio, diamo un’occhiata a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni: i padroni di casa molto probabilmente schiereranno il 4-2-3-1 delle prime due uscite anche se la solidità difensiva con questo modulo lascia molto a desiderare, infatti a parte Fred, i Red Devils non hanno un altro mediano pronto a recuperare palloni ed ecco spiegata la causa di tutti i goal subiti fino a ora in campionato.

gli ospiti dovranno fare a meno di Nunez per questo derby, l’attaccante infatti nella precedente si è fatto espellere. Il modulo però non cambierà e avremo sempre il 4-3-3 a cui Klopp ci ha abituato da quasi cinque anni ormai. Ancora assente per infortunio invece Firmino, ci dovremmo quindi aspettarci un adattamento in quel ruolo, uno tra Salah o Diaz probabilmente. Riusciranno i Reds a ritrovare la cattiveria agonistica o sarà una partita molto dura ma senza grandi occasioni come nella Premier League degli anni novanta? Solo il campo potrà toglierci questi dubbi.

Quote e Pronostici

Prima della diretta di Manchester United Liverpool vediamo quali quote ci riservano i bookmakers per il pronostico su questa partita, affascinante derby d’Inghilterra: Snai da per favorito il Liverpool, infatti una vittoria del Manchester United (segno 1) viene quotata a 3,23. Un pareggio vale invece 2,5 e una vittoria degli ospiti arriverebbe a quota 1,80.

