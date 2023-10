DIRETTA/ Manchester United Manchester City video streaming tv: la storia in Premier League, 29 ottobre 2023)

DIRETTA MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

Naturalmente è praticamente impossibile riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta di Manchester United Manchester City, anche se possiamo naturalmente ricordare che la storia è stata a lungo favorevole ai Red Devils ma ora sorride ai Citizens. Da quando il massimo campionato inglese si chiama Premier League, possiamo notare venticinque vittorie per il Manchester United, diciotto per i cugini del City e nove pareggi. Invece, nelle ultime dieci partite ufficiali in tutte le competizioni, è leggermente in vantaggio il Manchester City con cinque vittorie a fronte di quattro successi per lo United e un solo pareggio.

Video/ Young Boys Manchester City (1-3) gol e highlights: doppietta di Haaland! (Champions, 25 ottobre 2023)

Nella scorsa stagione ci furono tre confronti: una vittoria per parte in campionato, con il clamoroso 6-3 del City all’andata al quale lo United replicò vincendo per 2-1 al ritorno, tuttavia il Manchester City vinse poi l’incrocio più prestigioso, la finale di FA Cup a Wembley sabato 3 giugno scorso, grazie alla doppietta di İlkay Gündoğan che fu decisiva per il 2-1, vanificando il temporaneo pareggio di Bruno Fernandes per i Red Devils. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Young Boys Manchester City (risultato finale 1-3): Haaland, doppietta! (25 ottobre 2023)

MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Manchester City viene fornita dalla televisione satellitare: la Premier League, o comunque le migliori partite del campionato inglese, sono appannaggio di Sky Sport che dunque le mette a disposizione dei propri abbonati. Va anche ricordato che la stessa emittente, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, rende possibile seguire la diretta Manchester United Manchester City con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi per i clienti: basterà attivare il proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, utilizzando l’applicazione Sky Go.

Video/ Manchester United Copenaghen (1-0) gol e highlights: Onana salva i suoi! (Champions, 24 ottobre 2023)

MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY: DERBY DI LUSSO!

Manchester United Manchester City è in diretta dall’Old Trafford di Manchester alle ore 16.30 (italiane) di domenica 29 ottobre 2023: eccoci a una delle partite più attese della stagione, valida per la decima giornata di Premier League 2023-2024. Subito punti importanti in palio tra due squadre reduci da un momento fatto di luci e ombre. Red Devils e Citizens sono divisi da sei punti, il confronto odierno potrebbe dire molto anche in termini di classifica.

Il Manchester United è ottavo in classifica con 15 punti, frutto di cinque vittorie e quattro sconfitte. Dopo un avvio negativo, i Red Devils hanno centrato due vittorie di fila: 2-1 sul Brentford e 1-2 sullo Sheffield United. Bene anche in Champions League, con la vittoria per 1-0 sul Copenaghen. Il Manchester City è invece al secondo posto a quota 21 punti, a -2 dal Tottenham capolista: sin qui sette vittorie e due sconfitte. Dopo due ko di fila, Haaland e compagni hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno contro il Brighton. Tutto facile anche in Champions League, con la vittoria per 1-3 sullo Young Boys.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Manchester United Manchester City. Partiamo dai Red Devils, Ten Hag conferma il 4-2-3-1: Onana, Lindelof, Evans, Maguire, Dalot, Amrabat, McTominay, Antony, Fernandes, Rashford, Hojlund. Ancora qualche dubbio sui possibili recuperi. Passiamo adesso ai Citizens, Guardiola sceglie il suo 4-1-4-1: Ortega, Walker, Stones, Dias, Gvardiol, Rodri, Foden, Silva, Alvarez, Grealish, Haaland.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Manchester United Manchester City vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo spunto dai numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria dello United è a 5,00, il pareggio è a 3,95, mentre il successo del City è a 1,62. Secondo gli esperti ci saranno diverse reti: Over 2,5 a 1,67 e Over 2,5 a 2,05. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,67 e 2,05.

