Diretta Manchester United Manchester City/ Streaming video DAZN: derby nella EFL Cup!

DIRETTA MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY: GRAN DERBY PER LA EFL CUP

Manchester United Manchester City, in diretta dall’Old Trafford, è la partita in programma oggi, giovedi 6 gennaio 2021, valida come semifinale dell’EFL Cup: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 (fuso orario italiano). Dopo intensi turni di campionato, ecco che per la Carabao Cup tornano a sfidarsi per il pass della finalissima due club di grandissimo valore come sono Manchester United e Manchester City. Sarà dunque vero derby per il penultimo atto dell’edizione 2021 dell’English Football League Cup, manifestazione che riunisce le 92 squadre professionistiche affiliate alla Premier come alla Lega inglese, e chiaramente sfida di grandissimo prestigio. A cui però i due club non approdano allo stesso modo. La formazione di Solskjaer infatti sta vivendo certo un momento felice di risultati, sia in coppa che nel primo campionato nazionale: i Red Devils sono infatti seconda forza della Premier League e non incassano un KO dallo scorso 8 dicembre, quando furono battuti dal Lipsia in Champions league. Non se la passano bene invece i Citizens di Guardiola, che nei giorni scorsi sono tornati ai titoli di cronaca per l’alto numero di giocatori trovati positivi al coronavirus dopo gli ultimi controlli. E in vista della semifinale di EFL cup di oggi saranno ancora tante le defezioni annunciate nello spogliatoio del City: non per questo gli avversari avranno però oggi vita facile (come ha avuto modo di accorgesene solo pochi giorni fa anche il Chelsea).

DIRETTA MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Manchester City non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite della EFL Cup inglese in diretta streaming video. Per assistere al match occorrerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY: LE PROBABILI FORMAZIONI

Alla vigilia della diretta tra Manchester United e Manchester City ci pare senza dubbio complicato immaginare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni, specie in casa dei Citizens. Come abbiamo detto, nel giorni scorsi nello spogliatoio di Guardiola si è acceso un focolaio covid 19 e per la sfida di questa sera, saranno pochi i giocatori ancora a disposizione. Dovrebbe essere invece più semplice fissare l’11 di Solskjaer, considerato che dovrebbero mancare solo l’infortunato Rojo e lo squalificato Cavani. Fissato il solito 4-3-1-2, ecco che questa sera dovremmo rivedere pronti dal primo minuto Martial e Rashford in attacco con Bruno Fernandes ancora prediletto sulla trequarti (specie dopo il bel gol segnato solo pochi giorni fa contro l’Aston Villa in campionato). Per la mediana si faranno avanti Pogba e McTominay, con Fred al centro, ma non scordiamo che in panchina scalpita in cerca di spazio anche Matic. per la difesa Solskjaer non dovrebbe fare a meno di Maguire come di Bailly, con Wan Bissaka e Shaw in corsia esterna: De Gea sarà titolare tra i pali (anche se Henderson si è ben comportato contro l’Everton ai quarti di finale).

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match e nonostante le gravi defezioni a cui Guardiola dovrà far fronte, potrebbero essere i citizens i favoriti, almeno per il pronostico e secondo le quote fissate dal portale Snai alla vigilia. Esaminando le quotazioni per l’1×2 vediamo infatti che oggi il successo del Manchester United è stato dato a 3.40 contro il più elevato 2.05 dato per la vittoria del Manchester City: il pareggio pagherà la posta in palio a 3.45.



