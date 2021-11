Diretta Manchester United Manchester City/ Streaming video tv: aggancio Red Devils?

DIRETTA MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY: DERBY DI LUSSO!

Manchester United Manchester City, in diretta da Old Trafford alle ore 13:30 (italiane) di sabato 6 novembre, è il big match nella 11^ giornata di Premier League 2021-2022: torna l’affascinante derby, una partita che fa sempre storia a sé e prescinde dalle situazioni del momento. Ad ogni modo possiamo dire che i Red Devils, che erano in crisi, hanno ripreso la marcia grazie al 3-0 con cui hanno battuto il Tottenham in trasferta, salvando forse la panchina di Ole Gunnar Solskjaer (e aprendo una possibile sliding door con gli Spurs) e ora possono agganciare i Citizens a 20 punti in classifica.

Il Manchester City non perdeva in Premier League proprio dalla trasferta al Tottenham Hotspur Stadium, ed è incredibilmente caduto in casa contro il Crystal Palace: per Pep Guardiola dunque si tratta di riprendere immediatamente la marcia, sarà anche interessante scoprire in che modo le fatiche di Champions League incideranno sulle due squadre. Aspettando ora che la diretta di Manchester United Manchester City prenda il via, proviamo a giocare con le possibili scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Manchester City sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale al numero 203 del decoder di Sky: come sempre dunque la Premier League è un’esclusiva degli abbonati a questa piattaforma, come sempre i clienti potranno seguire la partita con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go, da utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY

In Manchester United Manchester City è ancora squalificato Pogba, per il brutto fallo contro il Liverpool: in mezzo al campo Solskjaer dovrebbe allora puntare su Fred e McTominay, mentre confermerà la difesa a tre reinserendo probabilmente Lindelof al fianco di Varane e Maguire, con De Gea in porta. Invariati i due esterni che ancora una volta saranno gli insostituibili Wan-Bissaka e Shaw; interessanti le soluzioni davanti, dove Cavani potrebbe tornare titolare come contro il Tottenham e giocare insieme a Cristiano Ronaldo, l’alternativa è Rashford con Bruno Fernandes che va per la conferma sulla trequarti.

Guardiola se la gioca senza Laporte, lui pure squalificato: con Rúben Dias c’è allora Stones, poi Walker e Joäo Cancelo sulle corsie laterali e ovviamente Ederson tra i pali. A centrocampo dovremmo avere una linea con Rodri a fare da perno centrale e regista, mentre Bernardo Silva e De Bruyne sono mezzali tattiche che possono anche giocare davanti; il tridente ha tantissime alternative, possiamo ipotizzare comunque Gabriel Jesus e Foden a scambiarsi il ruolo di centravanti con Grealish che come sempre partirà largo a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Manchester United Manchester City è stato tracciato dall’agenzia Snai, e allora possiamo andare a vedere cosa preveda il bookmaker per questa partita. Il segno 1 identifica la vittoria dei padroni di casa e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,90 volte l’importo investito, infine il successo degli ospiti, per cui dovrete puntare sul segno 2, ha un valore equivalente a 1,70 volte la vostra giocata.

