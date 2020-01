Diretta Manchester United Manchester City/ Streaming video tv: derby in EFL Cup

Manchester United Manchester City è la semifinale di andata della EFL Cup 2019-2020: conosciuta ufficialmente come Carabao Cup, alle ore 21:00 di martedì 7 gennaio la Coppa di Lega inglese ci presenta un derby interessantissimo a prescindere da quale sia il contesto, vale a dire un trofeo che, tra quelli assegnati nella stagione del calcio targato FA, è sicuramente il meno importante. Qui però stiamo parlando di una grande rivalità, e comunque della possibilità di mettere le mani su un titolo; opzione interessante sia per il Manchester City, che è campione in carica ma quest’anno difficilmente realizzerà la grande tripletta nazionale che l’ha reso unico nella storia a riuscirci, che per un Manchester United che in campionato deve addirittura inseguire un posto per arrivare a giocarsi la Champions League (il primo dell’anno ha perso all’Emirates, lasciando tre punti importanti all’Arsenal), è qualificato ai sedicesimi di Europa League (forse il grande obiettivo della stagione) ma arriva da un pareggio al Molineux contro il Wolverhampton (Coppa di Lega) che lo costringerà ad un replay scomodo. Vediamo allora quali potrebbero essere le probabili formazioni della partita, mentre aspettiamo che abbia inizio la diretta di Manchester United Manchester City.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Manchester City sarà trasmessa soltanto sul canale DAZN1: dunque gli abbonati a questa emittente potranno avvalersi anche del decoder Sky (ovviamente essendo clienti anche della televisione satellitare) e selezionare il numero 209. In alternativa resta valida l’opzione della diretta streaming video, attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY

E’ possibile che per Manchester United Manchester City ci sia turnover, anche se moderato: è una semifinale ed è un derby sentito, quindi Ole Gunnar Solskjaer dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Tuanzebe e Maguire a proteggere il portiere Sergio Romero, con Ashley Young e Shaw (o magari Brandon Williams) a giocare sugli esterni. In mezzo al campo possibile coppia formata da Matic e Andreas Pereira con Garner prima alternativa, poi una linea di trequarti che prevede Greenwood e Rashford laterali, e Mata o Lingard a supportare la prima punta Martial. Ovvio turnover anche per Pep Guardiola, che in porta destina Claudio Bravo; davanti a lui Eric Garcia può giocare al fianco di Otamendi, sugli esterni invece spazio a Joao Cancelo e Benjamin Mendy con un centrocampo nel quale il giovane pupillo Foden agirà come mezzala al fianco del regista Rodrim, da decidere chi tra David Silva e Gundogan avrà l’altra maglia mentre sembra certo che la prima punta sarà Gabriel Jesus, con Mahrez da una parte ed eventualmente Angelino ancora avanzato nel tridente offensivo.



