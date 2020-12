Diretta Manchester United Manchester City/ Streaming video tv: ecco il derby

DIRETTA MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY: CHE GRANDE SFIDA!

Manchester United Manchester City, in diretta da Old Trafford, si gioca alle ore 18.30 italiane di questa sera, sabato 12 dicembre 2020, e sarà naturalmente il match di cartello della dodicesima giornata della Premier League inglese. La diretta di Manchester United Manchester City ci offrirà un derby che nessuna delle due formazioni può sbagliare, perché al momento sarebbero entrambe fuori dalle prime quattro posizioni, dunque perdere altro terreno sarebbe grave sia per i Red Devils sia per i Citizens. Per il Manchester United inoltre c’è da riscattare la sconfitta di Lipsia che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League, ma incombe il rischio di una settimana disastrosa se si perdesse anche il derby. Per il City di Pep Guardiola invece tutto bene in Champions, ma naturalmente l’imperativo è quello di risalire la corrente in campionato, dove l’obiettivo dei Citizens non può essere soltanto di chiudere tra le prime quattro a fine stagione.

DIRETTA MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL DERBY

La diretta tv di Manchester United Manchester City sarà trasmessa naturalmente sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione della Premier League inglese in Italia. Di conseguenza, per gli abbonati Sky sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio oferto da Sky Go con sito oppure applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY

Parlando adesso delle probabili formazioni di Manchester United Manchester City, per i padroni di casa disegniamo un 4-2-3-1 che potrebbe vedere De Gea in porta; difesa a quattro con Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da McTominay e Matic; sulla trequarti ecco invece Greenwood, Bruno Fernandes e Alex Telles in supporto al centravanti Rashford. La risposta del Manchester City dovrebbe passare da uno speculare 4-2-3-1: Ederson in porta; Cancelo, Stones, Laporte e Mendy nella retroguardia a quattro; Fernandinho e Gundogan nel cuore della mediana; De Bruyne, Silva e Sterling sulla trequarti e Aguero come centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Manchester United Manchester City, in base alle quote che l’agenzia Snai ci propone sul derby di Manchester. Partono favoriti gli ospiti del City, perché il segno 2 è quotato a 1,73 mentre poi si sale a quota 4,25 sul segno 1 in caso di successo dello United e ha un valore molto simile (4,25) la posta in palio sul pareggio, in caso di segno X.



