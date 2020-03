Diretta Manchester United Manchester City/ Streaming video tv: torna il derby!

Manchester United Manchester City, domenica 8 marzo 2020 alle ore 17.30 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata della Premier League 2019-2020. Quello di Manchester resta uno dei derby più affascinanti in Europa, anche se in questa stagione Red Devils e Citizens devono digerire in Premier League il dominio del Liverpool. La squadra di Pep Guardiola dopo il Community Shield in estate ha messo in bacheca il secondo trofeo stagionale trionfando a Wembley nella finale di Coppa di Lega contro l’Aston Villa, ma non potrà andare oltre il secondo posto in campionato, con la Champions League però che può aprire orizzonti di gloria ad Aguero e compagni, dopo la vittoria nell’andata degli ottavi di finale in casa del Real Madrid. Il Manchester United sta contestualmente proseguendo la sua corsa in Europa League, ma punta anche al quarto posto per tornare in Champions attraverso la Premier League: al momento il Chelsea è lontano 3 lunghezze per la squadra di Solskjaer, che è reduce da un pari contro l’Everton di Ancelotti. Curiosamente, tra Premier League e Coppa di Lega inglese, il derby di Manchester negli ultimi 4 precedenti è sempre stato vinto dalla squadra che giocava in trasferta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Manchester City si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 203, ovvero Sky Sport Football, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster della Bundesliga 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Manchester United Manchester City, domenica 8 marzo 2020 alle ore 17.30 presso l’Old Trafford di Manchester, sfida valevole per la ventinovesima giornata della Premier League inglese. Il Manchester United allenato da Solskjaer dovrebbe scegliere il 3-4-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Fernandes; Greenwood, Martial. Il Manchester City guidato in panchina da Guardiola sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Bernardo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 5.75, mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 4.20 e il successo esterno proposto invece a una quota di 1.55. Chi dovesse invece puntare sul numero di gol complessivamente realizzato dalle due squadre nel corso dei novanta minuti, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.65, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA