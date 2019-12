Diretta Manchester United Newcastle/ Streaming video tv: sfida di Premier League

Manchester United Newcastle è la partita in programma oggi, giovedì 26 dicembre 2019, valida per la diciannovesima giornata della Premier League 2019-2020, il massimo campionato calcistico inglese, con fischio d’inizio alle ore 18.30 presso il celebre impianto di Old Trafford. Piccola crisi di risultati per quanto concerne i Red Devils, che nelle ultime due gare hanno raccolto un solo punto, frutto del pareggio casalingo contro l’Everton (1-1) e della sconfitta, dolorosa, in trasferta a Watford (2-0 per i padroni di casa), un periodo che sembra aver reso vana la splendida vittoria esterna nel derby contro il City. Superfluo sottolineare la necessità di rialzarsi in fretta e di ritrovare il feeling con la vittoria, al fine di agganciare il trenino che vale l’Europa nella prossima stagione (-3 dall’Europa League, -7 dalla zona Champions). Stessi punti in classifica (25) per il Newcastle, che sogna l’impresa e il relativo sorpasso ai danni di Pogba e compagni. I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Crystal Palace, ma dovranno migliorare il proprio computo realizzativo per nutrire ambizioni continentali; sono infatti soltanto 18 le marcature totalizzate fin qui, per una media di un gol a giornata. Decisamente troppo poco per agguantare traguardi prestigiosi.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA MANCHESTER UNITED NEWCASTLE

Per seguire in diretta tv Manchester United Newcastle giovedì 26 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da Sky Sport, come del resto accade di consueto per le gare di Premier League. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sul proprio televisore o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, fruibile attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED NEWCASTLE

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Manchester United Newcastle, un confronto che vede duellare due compagini appaiate in classifica e accomunate dal desiderio di qualificarsi per una delle due competizioni europee della prossima stagione. Partendo dai Red Devils, il modulo prescelto dovrebbe essere ancora una volta il 4-2-3-1, con l’ex Atlético Madrid De Gea fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw. A fare da filtro in mediana saranno McTominay e Fred, ai quali spetterà il compito di proteggere la propria retroguardia e coprire le spalle al terzetto di trequartisti composto da James, Lingard e Rashford. In avanti, unico terminale offensivo, il giovane Martial. Il Newcastle risponderà con il classico 3-5-2, che prevede l’impiego di Dubravka in porta e di Schär, Fernández e Lejeune nel pacchetto arretrato. A centrocampo Almirón, a segno contro il Crystal Palace, sarà affiancato da Hayden e Shelvey, mentre le corsie esterne saranno presidiate da Manquillo e Dummett. In attacco, infine, spazio all’immarcescibile Andy Carroll, sostenuto da Joelinton.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico ampiamente favorevole al Manchester United, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,37, mentre il segno 2, che rappresenta senza dubbio l’opzione più remunerativa, a 8,25. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, inoltre, paga 4,75 volte l’importo scommesso. Prevista pioggia di reti, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 2,10 e 1,65.



