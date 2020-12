Diretta/ Manchester United PSG (Champions League) streaming tv: primo posto in ballo

DIRETTA MANCHESTER UNITED: CHI SI AGGIUDICHERÀ IL GIRONE?

Manchester United PSG, in diretta dall’Old Trafford di Manchester in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Primo posto in ballo ma non solo, visto che la classifica del girone H vede al momento i Red Devils in testa a 9 punti e i francesi appaiati ai tedeschi del Lipsia a quota 6 punti. Questo scontro diretto potrebbe mettere il Paris Saint Germain in pole position per qualificazione e primo posto, oppure dare matematicamente l’accesso agli ottavi e il primato ai Red Devils. La squadra di Solskjaer è reduce da 4 vittorie consecutive, l’ultimo 2-3 in casa del Southampton ha permesso allo United di risalire in Premier League dopo un momento molto difficile. Il Paris Saint Germain continua a guidare la classifica nella Ligue 1 francese, dopo l’ultimo 2-2 contro il Bordeaux la squadra di Tuchel mantiene 2 punti di vantaggio sul gruppo formato da Lille, Lione, Monaco e Montpellier.

DIRETTA MANCHESTER UNITED PSG IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Manchester United PSG sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED PSG

Le probabili formazioni di Manchester United PSG, sfida che andrà in scena presso l’Old Trafford di Manchester. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer con un 4-2-3-1:De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; Van de Beek, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Martial; Cavani. Gli ospiti guidati in panchina da Thomas Tuchel schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Herrera, Danilo, Verratti; Di María, Mbappé, Neymar

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Manchester United e PSG queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.90, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.45.



