DIRETTA MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Inghilterra la partita tra Manchester United e Real Sociedad è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti passano in vantaggio al 10′ quando Oyarzabal si conquista e trasforma un calcio di rigore dopo aver subito fallo da De Ligt, ammonito nella circostanza, su segnalazione del VAR. Ecco anche le panchine ufficiali: MANCHESTER UNITED (3-4-3) – Onana; Mazraoui, De Ligt, Heaven; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Zirkzee, Hojlund, Garnacho. REAL SOCIEDAD (4-3-3) – Remiro; Elustondo, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Marin, Zubimendi, Mendez; Becker, Oyarzabal, Kubo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Manchester United Real Socied è in chiaro su TV8 e quindi sul canale 8 del digitale terrestre. La sfida verrà trasmessa pure da Sky su Sky Sport 255 e Sky Go così come sarà garantita in streaming anche per gli iscritti a Now Tv.

SI COMINCIA!

Con la diretta Manchester United Real Sociedad stiamo per vivere un ritorno degli ottavi di Europa League ancora in forte equilibrio, il percorso europeo dei Red Devils è comunque positivo perché in questa competizione il Manchester United non ha mai perso. Erik Ten Hag aveva aperto la strada con tre pareggi consecutivi per poi finalmente trovare la prima vittoria nel girone contro il Paok Salonicco, Ruben Amorim ha completato l’opera vincendo le quattro gare rimaste e, in una stagione sia pure piena di difficoltà, ha ottenuto la qualificazione immediata agli ottavi di finale, evitando di giocare due partite che avrebbero potuto complicare i piani.

Il pareggio di San Sebastian ha confermato un’imbattibilità che, volendo guardare anche alla Premier League, prosegue ora dal 22 febbraio: ultima sconfitta sul campo del Tottenham che potrebbe essere anche avversario in questa Europa League, forse i Red Devils stanno davvero “guarendo” ma l’appuntamento di stasera resta fondamentale per dare una svolta alla stagione, dunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo perché ci siamo davvero, l’appassionante diretta Manchester United Real Sociedad sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD, SI RIPARTE DA UN PAREGGIO

Comincia alle ore 21:00 di giovedì 13 marzo 2025 la diretta Manchester United Real Sociedad. Presso l’Old Trafford i Red Devils provano a staccare il pass per i quarti di finale di Europa League dopo il pareggio maturato nella partita d’andata di una settimana fa. Una curiosità riguardante queste due compagini è il fatto di aver conquistato entrambe trentaquattro punti nei rispettivi campionati di appartenenza visto ma lo United è quattordicesimo in Premier League mentre la Real Sociedad si trova in undicesima posizione nella classifica della Liga spagnola.

Al gol di Zirkzee aveva risposto Oyarzabal dal dischetto all’Estadio Municipal de Anoeta e questa sera la squadra di mister Ruben Amorim vuole invece vincere per passare il turno venendo dall’ottimo pari ottenuto nel weekend contro un avversario che lotta per il titolo come l’Arsenal. I biancoblu hanno dal canto loro rimediato una sconfitta ad opera del Siviglia e vogliono dunque provare a riscattarsi per proseguire ulteriormente la loro avventrua europea in questa stagione 2024/2025, considerando che il prossimo anno potrebbero non qualificarsi ad altre coppe e giocare soltanto nella Liga.

DIRETTA MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Manchester United Real Sociedad le probabili formazioni della vigilia ci fanno pensare ad un 3-4-3 con Onana, Mazraoui, De Ligt, Lindelof, Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu, Zirkzee, Hojlund e Garnacho come opzione scelta dal tecnico di casa Ruben Amorin. Il modulo 4-3-3 con Remiro, Elustondo, Aguerd, Zubeldia, Munoz, Sucic, Pablo Marin, Brais Mendez, Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea potrebbe invece essere la soluzione adottata da mister Alguacil per tentare di vincere in trasferta questa sera ed accedere ai quarti di finale della competizione europea.

DIRETTA MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD, LE QUOTE

Almeno sulla carta, le quote dei bookmakers suggeriscono i padroni di casa come possibili vincitori nella diretta Manchester United Real Sociedad. Secondo ad esempio Sisal l’1 viene pagato infatti soltanto a 1.85 mentre il segno 2, equivalente al successo degli spagnoli, sarebbe invece fissato addirittura a 4.50. Non è nemmeno da escludere che la gara possa concludersi con un pari nei tempi regolamentari ed in tal caso l’x è quotato infine a 3.20.