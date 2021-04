Diretta Manchester United Roma/ Streaming video Tv8: che notte in Europa League!

DIRETTA MANCHESTER UNITED ROMA: GRANDE NOTTE A OLD TRAFFORD

Manchester United Roma, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 29 aprile: a Old Trafford va in scena la semifinale di andata di Europa League 2020-2021. Grande spettacolo, anche se il ricordo per i giallorossi non è edificante stiamo parlando di due big che anche qualche settimana fa erano considerate tra le favorite per arrivare in fondo; vincitori dell’Europa League nel 2017, i Red Devils sembrano aver ripreso un po’ di vigore rispetto alle passate stagioni, hanno eliminato il Granada e sono anche secondi in campionato, pur se lontani dal Manchester City.

La Roma in Serie A ha mollato, sconfitta anche dal Cagliari e fuori dalla corsa alla Champions League; in campo internazionale però ha fatto benissimo, arriva dal doppio confronto con l’Ajax e anche in semifinale se la può ampiamente giocare, così che la principale coppa europea resti comunque alla portata. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Manchester United Roma dunque; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le formazioni ufficiali della partita che ci attende tra poco.

DIRETTA MANCHESTER UNITED ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Roma sarà trasmessa su Tv8, e dunque avremo un appuntamento in chiaro per tutti; in alternativa resta sempre valida la possibilità, in questo caso però solo per gli abbonati alla televisione satellitare, di seguire la partita di Europa League attraverso il decoder di Sky, oppure grazie al servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ROMA

Per Manchester United Roma Ole Gunnar Solskjaer dovrà fare a meno di Martial, e dovrebbe cambiare poco rispetto al solito: in porta è tornato titolare De Gea (almeno in Europa League), davanti a lui avremo i centrali Lindelof e Maguire con Wan-Bissaka a destra e Shaw che sull’altro versante parte favorito su Alex Telles. Centrocampo classico con Pogba e Fred a fare da filtro, poi Bruno Fernandes che sarà stretto tra Rashford e Greenwood (attenzione alla loro velocità), come prima punta dovrebbe giocare Cavani. Nella Roma tornano Smalling, grande ex, e Spinazzola: con Gianluca Mancini squalificato sarà Cristante a posizionarsi in difesa con l’inglese e Ibanez, mentre Karsdorp sarà titolare a destra su una linea di centrocampo in cui Amadou Diawara potrebbe affiancare Veretout, con Villar che comunque se la gioca. Dzeko sarà come sempre il centravanti di coppa, dietro di lui dovrebbero trovare posto Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan che non temono la concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Manchester United Roma abbiamo a disposizione le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai, per cui andiamo subito a vedere cosa ci dicono. La squadra favorita è quella di casa, con un valore di 1,55 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 5,75 volte quanto avrete messo sul piatto.



