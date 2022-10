Diretta/ Manchester United Sheriff: streaming video tv (Europa League)

DIRETTA MANCHESTER UNITED SHERIFF: RISULTATO SCONTATO!

Manchester United Sheriff, in diretta giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Una gara decisiva per scrivere il destino del girone E dopo le prime due certezze: la qualificazione della Real Sociedad e l’eliminazione dell’Omonia.

Il Manchester United occupa il secondo posto con 9 punti, mentre lo Sheriff è terzo con 3 punti. Con una vittoria la formazione di Tiraspol può riaprire il discorso qualificazione, rimandando ogni verdetto all’ultima giornata. I Red Devils nell’ultimo turno hanno sconfitto 1-0 l’Omonia, mentre lo Sheriff ha perso 3-0 contro la Sociedad.

MANCHESTER UNITED SHERIFF STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Manchester United Sheriff sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Manchester United Sheriff, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare. Inoltre questo sarà il match della settimana trasmesso anche sul digitale terrestre in chiaro di Tv8.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED SHERIFF

Qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Manchester United Sheriff. Partiamo dalla formazione di Ten Hag, in campo con il 4-2-3-1: De Gea, Dalot, Lindelof, Martinez, Malacia, Casemiro, Fred, Antony, Fernandes, Rashford, Ronaldo. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il 5-3-2: Celeadnic, Renan Guedes, Heron, Kiki, Radeljic, Kpozo, Diop, Salifu, Badolo, Akanbi, Pernambuco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Il Manchester United è nettamente favorito sullo Sheriff secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria del Manchester United è a 1,10, il pareggio è a 8,75, mentre il successo dello Sheriff paga 26,00 volte la posta. Secondo gli esperti ci saranno parecchi gol: Under 2,5 a 2,40 e Over 2,5 a 1,50. Ma non andranno a segno entrambe: Gol a 3,10 e No Gol a 1,32.











