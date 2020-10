Diretta Manchester United Tottenham/ Streaming video tv: bollente sfida di Premier

DIRETTA MANCHESTER UNITED TOTTENHAM: CHE SFIDA!

Manchester United Tottenham, diretta dall’arbitro Anthony Taylor, è la partita in programma oggi, domenica 4 ottobre 2020 all’Old Trafford: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. E’ dunque big match per il quarto turno della Premier League: con la diretta tra Manchester United e Tottenham, ecco che sarà sfida vera e prestigiosa, tra due squadre che hanno l’obbiettivo di non far subito fuggire il terzetto a punteggio pieno in cima alla classifica, formato da Everton, Leicester e Liverpool. Considerando anche la classifica del campionato, capiamo bene perchè gli Spurs di Mourinho sono impazienti di scendere di nuovo in campo, specie dopo il pareggio per 1-1 occorso in pieno recupero contro il Newcastle pochi giorni fa. Ancor più fretta di brillare hanno i Red devils di Solskajer, che pure hanno ancor un match da recuperare: pure questi sono di ritorno da un brutto KO rimediato all’esordio nella nuova stagione di Premier League contro il Crystal Palace e il successo per 3-2 recuperato sul Brighton, firmato però solo negli ultimi scampoli della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Manchester United e Tottenham sarà visibile solo sulla piattaforma satellitare di Sky. Appuntamento alle ore 17.30 con la diretta tv della sfida di Premier League ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203): diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED TOTTENHAM

Per le probabili formazioni della diretta tra Manchester United e Tottenham, ecco che entrambi gli allenatori paiono avere le idee ben chiare su a chi consegnare le maglie da titolari. Partendo dagli Spurs, oggi ospiti, ecco che Mourinho dovrebbe confermare il 4-2-3-1, dove Loris sarà il titolare tra i pali. Per la difesa ci sarà spazio dal primo minuto per Dier e Sanchez al centro, mentre Davies e Doherty agiranno in corsia: per la mediana si faranno avanti Hojbjerg e Winks. Sono maglie consegnare poi in attacco, dove per il Tottenham ecco che vedremo il solito Harry Kane prima punta, con Son e Lucas Moura al suo fianco. Spazio a uno speculare 4-2-3-1 per Solskjaer e il suo Manchester United: qui non mancherà De Gea tra i pali mentre in difesa ci sarà spazio ancora una volta dal primo minuto per Shaw, MaGuire, Lindelof e Wan Bissaka. Per la mediana a due il tecnico dei Red Devils potrebbe usare ancora Pogba in compagnia di Matic: Fernandes sarà avanzato sulla tre quarti. In attacco infine l’allenatore norvegese potrebbe puntare su Martial come prima punta, con Rashford e Greenwood ai lati.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo ora prendere in esame anche il pronostico del big match della Premier League, ecco che alla vigilia del fischio d’inizio, diamo ai Red Devils il favore al successo. La Snai nell’1×2 ha fissato a 1.90 il successo del Manchester United contro il più elevato 3.90 segnato per il Tottenham: il pareggio paga la posta a 3.65.



