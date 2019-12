Diretta Manchester United Tottenham/ Streaming video tv: ecco Mourinho a Old Trafford

Manchester United Tottenham, in diretta naturalmente dallo stadio di Old Trafford alle ore 20.30 italiane (19.30 locali) di questa sera, mercoledì 4 dicembre 2019, è il pezzo forte della quindicesima giornata della Premier League inglese 2019-2020, che si disputa in turno infrasettimanale in un mese di dicembre che sarà ricchissimo per il calcio d’oltre Manica, che come sempre sarà protagonista assoluto sotto le feste. Rimanendo all’attualità, Manchester United Tottenham si caratterizza innanzitutto per essere il ritorno di José Mourinho ad Old Trafford a circa un anno dall’esonero subito proprio dal Manchester United. Lo Special One è al Tottenham da poche settimane, ma per il momento l’impatto è ottimo: tre vittorie su altrettante partite fra Premier e Champions League, così gli Spurs inseguono un posto fra le prime quattro che sembra allontanarsi sempre di più invece per il Manchester United, i Red Devils ormai retrocessi in pianta stabile a seconda squadra di Manchester.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Tottenham sarà garantita da Sky nel contesto della Diretta Gol Premier League sul turno infrasettimanale del massimo campionato inglese: appuntamento dunque sul canale numero 201 (Sky Sport Uno), oppure in diretta streaming video attraverso il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED TOTTENHAM

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Manchester United Tottenham. Per i Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer possiamo disegnare il modulo 4-2-3-1 con questi possibili interpreti: De Gea in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Williams; in mediana la coppia formata da Fred e Pereira; ecco poi Mata come trequartista più i due esterni James a destra e Rashford a sinistra, in appoggio alla prima punta Martial. Per il Tottenham del grande ex José Mourinho ipotizziamo invece il seguente 4-1-4-1: Gazzaniga in porta; Aurier, Sanchez, Alderweireld e Vertonghen nella difesa a quattro degli Spurs; Dier regista basso qualche metro più indietro rispetto a Sissoko, Ndombelé, Alli e Son, che agiranno invece alle spalle di Kane, che sarà naturalmente il centravanti titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Grande incertezza nel pronostico di Manchester United Tottenham, almeno secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 infatti è quotato a 2,65, mentre il segno 2 è favorito di un soffio e arriva a 2,60 volte la posta in palio. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori tuttavia sarebbe il pareggio: il segno X infatti è quotato a 3,40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA