Diretta/ Manchester United Villarreal: streaming video: Finale Champions in replay

Manchester United Villarreal, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Finale in replay: questa sfida è stata nella scorsa stagione l’atto conclusivo dell’Europa League, vinta dagli spagnoli dopo un’interminabile serie ai calci di rigore. Un momento storico per il Villarreal che ha spalancato anche le porte della Champions, in cui il “Submarino Amarillo” ha esordito con un pareggio 2-2 contro l’Atalanta, in un match altamente spettacolare.

Lo United invece ha subito una vera doccia fredda dall’esordio europeo, andando a perdere contro gli svizzeri dello Young Boys: un risultato che ha mischiato non di poco le carte rispetto ai pronostici del girone e che vede ora anche l’Atalanta dover far attenzione all’outsider elvetica. Il Manchester United nonostante il ritorno di Ronaldo non sta vivendo un momento particolarmente brillante, reduce da due sconfitte consecutive anche in patria, prima in Coppa di Lega contro il West Ham e po in campionato contro l’Aston Villa. Il Villarreal invece nell’ultima uscita nella Liga ha bloccato in trasferta il Real Madrid sul pari senza reti.

DIRETTA MANCHESTER UNITED VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Villarreal sarà garantita dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport (è necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio), e ovviamente possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La partita di Champions League, grande novità della stagione, sarà poi anche su Infinity +: broadcaster di Mediaset al quale, anche qui, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED VILLARREAL

Le probabili formazioni della diretta Manchester United Villarreal, match che andrà in scena all’Old Trafford di Manchester. Per il Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Alex Telles; Fred, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood; Ronaldo. Risponderà il Villarreal allenato da Unay Emery con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Alberto Moreno; Trigueros, Capoue, Parejo; Pino, Alcácer, Danjuma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Old Trafford di Manchester, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Manchester United con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.40, mentre l’eventuale successo del Villarreal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.



