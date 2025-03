DIRETTA MANRESA REGGIO EMILIA (RISULTATO LIVE 23-23): FINE PRIMO QUARTO

Il primo quarto della diretta di Manresa Reggio Emilia si chiude in perfetto equilibrio sul 23-23, con le difese che faticano a contenere le iniziative avversarie. L’intensità offensiva è alta, ma a fare la differenza in questa fase è Barford, autore di un avvio di gara scintillante con 11 punti.

DIRETTA/ Varese Reggio Emilia (risultato finale 63-78): Unahotels corsara, lombardi nei guai! (16 marzo 2025)

La sua capacità di creare dal palleggio e colpire sia da fuori che in penetrazione sta mettendo in difficoltà la retroguardia reggiana. Per rimanere in partita, Reggio Emilia dovrà alzare l’intensità difensiva e trovare soluzioni più efficaci per arginare l’attacco spagnolo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANRESA REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ecco al via della diretta Manresa Reggio Emilia, partita che vanta un solo precedente, cioè naturalmente la partita d’andata vinta per 85-70 dalla Reggiana in Italia. Quello fu un successo netto e convincente, nobilitato dai 19 punti a testa di Jaylen Barford e Kwan Cheatham Jr, ma più. In generale dall’eccellente contributo di tutta la squadra, mentre per Manresa non bastarono i 20 punti di Derrick Alston Jr e i 17 di Cameron Hunt. A dire il vero, le statistiche complessive della stagione di Champions League vedono il Manresa davanti in tutte le principali voci.

Diretta/ Reggio Emilia Tenerife (risultato finale 74-84): rimonta spagnola! (12 marzo 2025)

Abbiamo infatti 88,7 punti di media segnati contro 78,7 per Reggio Emilia; 37,9 rimbalzi contro i 37,1 della Unahotels; 21,7 assist contro 17. Questi dati ci ricordano che il Manresa è sicuramente una squadra valida, ma servono anche per indicare che le statistiche non sempre spiegano tutto, perché a Reggio Emilia furono i padroni di casa a dominare. Ora dobbiamo però seguire la sfida in terra spagnola, cosa potrà dirci la diretta Manresa Reggio Emilia?

DIRETTA MANRESA REGGIO EMILIA: OCCASIONE PER L’ALLUNGO

La diretta Manresa Reggio Emilia, alle ore 20.45 di questa sera, martedì 18 marzo 2025, potrebbe essere un’occasione d’oro per la Pallacanestro Reggiana nel girone K della seconda fase della Champions League di basket, che attualmente vede già la formazione italiana al secondo posto fondamentale per l’accesso ai quarti di finale, anche grazie al successo casalingo contro gli spagnoli del BAXI Manresa nella partita d’andata. In classifica è 2-2 per Reggio Emilia e 1-3 per gli iberici, un colpaccio darebbe la matematica certezza di stare davanti al Manresa e magari anche della qualificazione, se domani Tenerife battesse il Petkimspor, rendendo la Reggiana irraggiungibile anche per i turchi.

DIRETTA/ Reggio Emilia Trapani (risultato finale 89-94), vittoria in trasferta (9 marzo 2025)

Questo sarebbe lo scenario più positivo, ovviamente invece tutto si farebbe più complicato in caso di sconfitta nella diretta Manresa Reggio Emilia, che significherebbe aggancio in classifica con due vittorie a testa da parte degli spagnoli, a quel punto sarebbe prezioso salvare almeno la differenza canestri, che per altro al momento vede un ottimo +15 per Reggio Emilia, grazie alla splendida vittoria nella partita d’andata. Insomma, è facile capire l’importanza della diretta Manresa Reggio Emilia, che cosa ci dirà?

MANRESA REGGIO EMILIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Manresa Reggio Emilia in tv sarà più correttamente una diretta streaming video, per la Champions League di basket infatti il riferimento è Dazn.

DIRETTA MANRESA REGGIO EMILIA: SNODO DECISIVO

La partita d’andata è stata forse il momento più bello per la Reggiana in questa edizione della Champions League di basket, perché è stata una vittoria davvero netta. Con la diretta Manresa Reggio Emilia bisognerà fare i conti con il fattore campo stavolta avverso, ma gli emiliani sanno che si tratta di una rivale che si può battere, anche se il Manresa darà tutto, considerando che giocherà davanti al proprio pubblico una partita verosimilmente decisiva per il proprio destino europeo – mentre tutto sommato Reggio Emilia anche nella peggiore delle ipotesi avrebbe ancora un’altra chance.

Di certo Tenerife si è dimostrata di un livello superiore vincendo entrambe le partite contro Reggio Emilia, che però si è messa alle spalle le sfide con la rivale più tosta e ora deve giocare contro quelle che potrebbero contenderle il secondo posto e che d’altronde ha già battuto entrambe nei match d’andata. Le prospettive quindi sono buone, ma la trasferta in Spagna ci aiuterà ad avere le idee molto più chiare…